Росгвардия поставила в строй "Есаулов"



Специальный бронеавтомобиль-пикап УАЗ Есаул в экспозиции выставки Interpolitex-2017 в Москве, октябрь 2017 года.

Источник: Евгений Кочнев / www.kolesa.ru Специальный бронеавтомобиль-пикап УАЗ Есаул в экспозиции выставки Interpolitex-2017 в Москве, октябрь 2017 года.Источник: Евгений Кочнев / www.kolesa.ru

Бойцы антитеррора получат сверхпроходимые бронеавтомобили

Росгвардия пересаживается на высокопроходимый бронеавтомобиль "Есаул". Машина выполнена на базе внедорожника "УАЗ Патриот". Новинка выдерживает взрывы мин, попадания реактивных гранат и подрывы самодельных взрывных устройств. При этом внешне "Есаул" неотличим от гражданской версии. Бронеавтомобиль способен передвигаться по бездорожью с большой скоростью, форсировать водные преграды и действовать высоко в горах. В его кузове спрятаны "глушилки" самодельных взрывных устройств и средств связи. По словам экспертов, эта машина позволит максимально скрытно доставлять бойцов спецназа к месту операции. Также она обеспечит им защиту и огневое прикрытие в ходе штурма.

Как заявили "Известиям" в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2018 году Росгвардия закупит автомобили скрытого бронирования "Есаул", созданные на базе автомобиля "УАЗ". Они предназначены для перевозки военнослужащих и сотрудников подразделений Росгвардии в местах повышенной опасности.

В департаменте техники и вооружения ведомства подчеркнули, что специальные бронированные автомобили скрытого бронирования "Есаул" будут использоваться для перевозки личного состава как в городских, так и в условиях бездорожья. Автомобиль обладает высокой степенью защищенности от применения стрелкового огнестрельного оружия.

Ранее легковой автомобиль скрытого бронирования "Есаул" успешно прошел испытания в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в ходе которых показал высокие эксплуатационные возможности. По итогам проведенных испытаний автомобиль принят на снабжение войск национальной гвардии Российской Федерации.

Эту информацию подтвердили на производственном предприятии "Техника", которое занимается изготовлением подобных машин.

— На базе "УАЗ Патриот" возможно делать легкие бронеавтомобили для силовых структур, — заявили представители предприятия.

По данным "Известий", Росгвардия в нынешнем году получит пять бронеавтомобилей. Сумма контракта оценивается в 15 млн рублей. Часть машин будет оборудована местами для установки средств радиоподавления. Новинки поступят на вооружение частей специального назначения, а также подразделений, отвечающих за регулирование дорожного движения.

Главное отличие "Есаула" от гражданского уазика — скрытая бронезащита салона. Предусмотрена также антиосколочная и антирикошетная защита — взорвавшаяся рядом с автомобилем граната типа "Ф-1" не причинит никакого вреда. Стекла в такой машине практически невозможно разбить, они сделаны из пулестойкого моллированного стекла толщиной 19 мм. Уровень защиты обеспечивает безопасность от любого огнестрельного оружия. Машина защищена и от несанкционированного проникновения.

При бронировании применялись современные материалы и специальные технологии. Это позволило сделать машину достаточно быстрой и экономичной. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, запас хода — 500 км. По периметру салона расположено пять бойниц, которые позволяют вести огонь, находясь внутри. Машину можно дооснастить блокиратором радиовзрывных устройств, для него производитель предусмотрел специальную площадку.

— Росгвардии потребовались недорогие машины, экономичные в эксплуатации и неприхотливые. "Есаул" полностью отвечает этим требованиям. Большое преимущество в том, что у этих машин скрытое бронирование, они неприметны и сливаются с гражданским автотранспортом, — рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов. — "Есаул" будет использоваться для скрытой доставки на место проведения операции небольших оперативных групп. Предполагаю, что на эту машину не будет ставиться дополнительное вооружение. В ней есть бойницы, откуда в случае необходимости можно вести огонь, этого достаточно. Малое количество закупаемых авто, скорее всего, объясняется тем, что в Росгвардии хотят провести опытную эксплуатацию и убедиться в качестве и надежности этого бронеавтомобиля.

Между тем "УАЗы" уже зарекомендовали себя в армии. В 2016 году в Сухопутных войсках были сформированы сверхлегкие мотострелковые бригады. В отличие от традиционных мотострелковых полков и дивизий на БТР и БМП основным средством передвижения для пехотинцев стали пикапы "УАЗ Патриот". Эти воинские части были созданы с учетом опыта боевых действий в Сирии. Предполагается, что они будут совершать скоростные рейды на сотни километров.

Александр Круглов, Николай Сурков