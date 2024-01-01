Италия получила из Израиля оба самолета дальнего радиолокационного дозора СAEW

Как сообщил 21 января 2018 года израильский веб-ресурс IsraelDefense , министерство обороны Израиля и израильское государственное объединение Israel Aerospace Industries (IAI) передали ВВС Италии второй из двух заказанных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления CAEW G550 (итальянское обозначение Е-550А), выполненных на основе административных самолетов Gulfsream G550. Это первый авиационный комплекс ДРЛО и управления в ВВС Италии.

Первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления CAEW G550 (Е-550А) (бортовой номер 14-11, итальянский военный номер ММ.62293, серийный номер 5429) ВВС Италии (с) министерство обороны Италии

Соглашение о поставке Италии двух самолетов ДРЛО и управления CAEW G550 на сумму около 850 млн долл было одним из трех встречных офсетных компенсационных соглашений по контракту от июля 2012 года на приобретение ВВС Израиля 30 учебно-боевых самолетов М-346 Master производства итальянской группы Finmeccanica (ныне компания Leonardo). Другими встречными соглашениями по этому контракту стали поставка IAI министерству обороны Италии (через входившую в состав Finmeссanica/Leonardo компанию Telespazio в качестве подрядчика) спутника оптической разведки OPTSAT-3000 на сумму около 182 млн долл (спутник был запущен европейской ракетой-носителем Vega 1 августа 2017 года), и закупка

другой дочерней компаней Finmeccanica SELEX Elsag на сумму 41 млн. долл. для поставленных Израилю 30 самолетов М-346 бортовых вычислительных комплексов, системы связи и системы госопознавания производства израильской IAI Elta Systems.

Самолет ДРЛО и управления CAEW G550 (Conformal Airborne Early Warning) на основе административного самолета Gulfsream G550 оснащается израильским радиолокационным комплексом IAI Elta EL/W-2085 с конформными антеннами с АФАР, а также комплексами радио- и радиотехнической разведки. Италия стала четвертым эксплуатантом самолетов CAEW G550 после ВВС Израиля (два самолета, носящих израильское название Eitan, были поставлены в 2008 году), ВВС Сингапура (четыре самолета, поставлены в 2010-2014 года) и ВМС США (один самолет в 2017 году для использования для сопровождения испытаний ракетного вооружения, наподобие советских самолетов СКИП).

ВВС Италии получили первый самолет CAEW G550 (бортовой номер 14-11, итальянский военный номер ММ.62293, серийный номер 5429) 19 декабря 2016 года, а теперь получили и второй самолет ( (бортовой номер 14-12, итальянский военный номер ММ.62303, серйиный номер 5454). Оба итальянских самолета будут входить в состав 71-й авиационной группы 14-го полка (14° Stormo 'Sergio Sartoff', 71° Gruppo) на авиабазе Пратика-ди-Маре близ Рима. В состав 71-й авиагруппы входят такженесколько самолетов радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Alenia G.222VS/TCM и Piaggio P.180 Avanti II.