Появились первые фото интерьера БМП К-17 на платформе "Бумеранг"



Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг".

Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг".Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Новейшая российская колесная БМП К-17, созданная на средней унифицированной платформе "Бумеранг", в настоящее время является самой таинственной из всей линейки перспективной российской техники.

Если о машинах семейств "Армата", "Курганец-25", самоходке "Коалиция - СВ" достаточно подробно рассказывалось российскими СМИ, то "Бумеранги" редко появлялись на телевизионных экранах.

Кроме непосредственного участия в Парадах на Красной площади, нижегородские машины демонстрировались лишь на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Однако до сих пор многие вопросы остались без ответов. Но, как предполагается, часть тайн перспективной колесной платформы будет раскрыта в канун Дня защитника Отечества, когда на телеканале "Звезда" выйдет премьера нового выпуска программы "Военная приемка". Вся передача будет посвящена "Бумерангу".

Информация об этом размещена в Instagram "Военно-промышленной компании", которая как раз занимается разработкой и выпуском бронетехники вроде бронеавтомобилей "Тигр", БТР-82А и, разумеется, "Бумеранга".

Здесь же размещены фотографии, которые никогда нигде не публиковались. Например, можно увидеть, как новейшая БМП выглядит изнутри. Десантники-мотострелки будут перемещаться в К-17, сидя в специальных удобных креслах, способных существенно снизить последствия взрыва мин и фугасов. Можно также разглядеть специальные мониторы, с помощью которых возможно управление вооружением, и оценить преимущество установки дистанционно-управляемого боевого модуля. Внедрение изолированного размещения боекомплекта не только обезопасило пехотинцев, но и существенно улучшило их условия обитания за броней.

Даже по размешенным фотоматериалам, можно сделать вывод, что поступление в войска техники на базе новой унифицированной платформы резко повысит возможности российских мотострелковых войск.

Алексей Моисеев