Появились первые фото интерьера БМП К-17 на платформе "Бумеранг"
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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг".
Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Новейшая российская колесная БМП К-17, созданная на средней унифицированной платформе "Бумеранг", в настоящее время является самой таинственной из всей линейки перспективной российской техники.
БМП К-17 на платформе "Бумеранг".
Фото: Военно-промышленная компания. pic.twitter.com/MKinx52rWr— Komandante (@KomandanteS17) 22 января 2018 г.
Если о машинах семейств "Армата", "Курганец-25", самоходке "Коалиция - СВ" достаточно подробно рассказывалось российскими СМИ, то "Бумеранги" редко появлялись на телевизионных экранах.
Кроме непосредственного участия в Парадах на Красной площади, нижегородские машины демонстрировались лишь на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Однако до сих пор многие вопросы остались без ответов. Но, как предполагается, часть тайн перспективной колесной платформы будет раскрыта в канун Дня защитника Отечества, когда на телеканале "Звезда" выйдет премьера нового выпуска программы "Военная приемка". Вся передача будет посвящена "Бумерангу".
Информация об этом размещена в Instagram "Военно-промышленной компании", которая как раз занимается разработкой и выпуском бронетехники вроде бронеавтомобилей "Тигр", БТР-82А и, разумеется, "Бумеранга".
Здесь же размещены фотографии, которые никогда нигде не публиковались. Например, можно увидеть, как новейшая БМП выглядит изнутри. Десантники-мотострелки будут перемещаться в К-17, сидя в специальных удобных креслах, способных существенно снизить последствия взрыва мин и фугасов. Можно также разглядеть специальные мониторы, с помощью которых возможно управление вооружением, и оценить преимущество установки дистанционно-управляемого боевого модуля. Внедрение изолированного размещения боекомплекта не только обезопасило пехотинцев, но и существенно улучшило их условия обитания за броней.
Даже по размешенным фотоматериалам, можно сделать вывод, что поступление в войска техники на базе новой унифицированной платформы резко повысит возможности российских мотострелковых войск.
Алексей Моисеев
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22.01.2018
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