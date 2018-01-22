Китай призвал Россию вместе противостоять США
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Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке в Приморском крае в рамках учений "Морское взаимодействие - 2017", 21 сентября 2017 года.
Источник: Виталий Аньков/РИА "Новости"
Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.
На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США.
США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай
— отметил военный атташе.
По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников", чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире.
Также китайский дипломат добавил, что опыт повышения боевой подготовки российской армии будет полезен для Народно-освободительной армии Китая, так как прошедшая операция ВС РФ в Сирии доказала выросший уровень боевой подготовки российской армии.
Боевой опыт российской армии имеет большое значение для боевой подготовки китайской армии
— сказал Куй Яньвэй.
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22.01.2018
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