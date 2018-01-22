Ростех внедряет систему цифровизации промышленного производства



Новое производство – участок химико-термической обработки (ХТО) деталей на предприятии «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» («Редуктор-ПМ»).

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Новое производство – участок химико-термической обработки (ХТО) деталей на предприятии «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» («Редуктор-ПМ»).Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

К системе уже подключено более 2000 станков на 70 различных предприятиях по всей России

При поддержке Госкорпорации Ростех и Фонда "Сколково" внедряется система цифровизации промышленного производства "Диспетчер". К системе уже подключено более 2000 станков на 70 различных предприятиях по всей России.

"Диспетчер" - это система в области промышленного Интернета вещей разработки российской компании "Цифра" (входит в ГК "Ренова"). Система осуществляет автоматический сбор и анализ данных о работе промышленного оборудования. В отличие от иностранных аналогов, "Диспетчер" универсален, то есть подключается к любым станкам и промышленным роботам вне зависимости от года выпуска и производителя.

Система мониторинга станочного парка в режиме онлайн определяет реальную эффективность использования оборудования и причины простоев. В числе ключевых эффектов от использования "Диспетчера" - повышение загрузки оборудования в среднем на 20% и энергоэффективности - на 10%.

Проект осуществляется в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Фондом "Сколково" и Госкорпорацией Ростех, которое подразумевает создание на территории "Сколково" партнерского центра Ростеха. Партнерский центр ведет работу по реализации перспективных инвестиционных проектов, разработке и производству высокотехнологичной продукции. Приоритетные направления Партнерского центра: новые материалы и их обработка, вычислительная техника и аддитивные технологии электроника, в т.ч. технологии машиностроения, приборостроения и новой микроэлектроники, компонентная база и материалы для радиоэлектронной промышленности и создания средств связи, программное обеспечение для телекоммуникационного бизнеса, сервисные платформы и абонентские системы.

В Госкорпорации Ростех ведется активная работа по внедрению "Диспетчера" на производство. 19 января прошел обучающий семинар "Повышение эффективности производства. Система мониторинга промышленного оборудования как основа Индустрии 4.0". На семинаре руководителям промышленных предприятий, входящих в Ростех, представили систему "Диспетчер" и кейсы по ее использованию промышленными предприятиями. О результатах работы с системой на предприятиях рассказали эксперты из "Редуктор-ПМ" и ФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова".

"Система "Диспетчер" стала полноценной частью производственной цепочки предприятия и позволила эффективно расшивать "узкие места" на производстве, анализируя показатели реальной загрузки мощностей", - отметил заместитель управляющего директора по информационным технологиям "Редуктор ПМ" Александр Сушин.

"Время простоя оборудования спустя пяти месяцев после начала промышленного использования "Диспетчера" снизилось в среднем на 428 часов в месяц, а коэффициент загрузки оборудования повысился на 15%", - комментирует заместитель директора по ИТ из "ВНИИА им. Н.Л. Духова" Евгений Абакумов.

К системе уже подключено более 2000 станков на 70 различных предприятиях по всей России. Некоторые компании, входящие в Ростех, в частности, "ОДК-Авиадвигатель" и "Редуктор-ПМ", также уже применяют систему "Диспетчер".