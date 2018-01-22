Почти две тысячи выпускников военных вузов пополнят офицерский корпус ЮВО

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Более 1,7 тысячи офицеров-выпускников военных вузов Минобороны России пополнят ряды офицерского корпуса Южного военного округа, что в четыре раза больше, чем в последние пять лет, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поручил подготовить встречу и ввод в должность молодых офицеров и выпускников военных академий.

"В текущем году войска округа пополнят более 1,7 тысячи выпускников военных вузов. За последние пять лет это более чем четырехкратный рост количества выпускников", - сказал Астафьев.

Прибытие офицерского пополнения спланировано в три этапа. Первые выпускники прибудут в войска ЮВО в марте текущего года. Для организации их встречи сформированы рабочие группы, которым предстоит уточнить готовность фонда служебного жилья, наличие мест в образовательных учреждениях для детей военнослужащих и возможности трудоустройства их жен.

С прибывшими выпускниками спланировано проведение сборовых мероприятий. В первые дни их познакомят с историей, боевыми традициями, особенностями службы в регионе. Руководящий состав объединений округа проведет встречи с выпускниками военных вузов и членами их семей. Второй и третий этап прибытия выпускников в войска ЮВО спланированы в июне и декабре текущего года.