Путин изменил форму ответа на благодарность командира в армии



Военнослужащие армии РФ.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Военнослужащие армии РФ.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал перечень изменений в уставы Вооруженных сил страны, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, если командир поздравляет военнослужащего или благодарит его в порядке службы, тот отвечает "Служу России".

Аналогичным образом на благодарность командира или начальника военнослужащие, стоящие в строю, также отвечают словами "Служим России". В предыдущей редакции устава они должны были произносить "Служим Российской Федерации".

Подписанный президентом документ также вносит изменения в Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил.