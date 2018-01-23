Путин изменил форму ответа на благодарность командира в армии
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Военнослужащие армии РФ.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал перечень изменений в уставы Вооруженных сил страны, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно внесенным в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, если командир поздравляет военнослужащего или благодарит его в порядке службы, тот отвечает "Служу России".
Аналогичным образом на благодарность командира или начальника военнослужащие, стоящие в строю, также отвечают словами "Служим России". В предыдущей редакции устава они должны были произносить "Служим Российской Федерации".
Подписанный президентом документ также вносит изменения в Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил.
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22.01.2018
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