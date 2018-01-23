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США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180

23.01.2018 Lenta.ru 683 1
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Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото
Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Китайская компания Great Wall Industry ведет переговоры с российским НПО "Энергомаш" о покупке технологии ракетных двигателей, сообщает Financial Times (FT).

Издание отмечает, что из-за возможного прекращения покупки американцами двигателей РД-180 Россия ищет нового покупателя. "Энергомаш" подтвердил FT, что ведет переговоры с Great Wall Industry.

China Aerospace Science and Technology Company, в которую входит Great Wall Industry, — крупнейший в Китае разработчик межконтинентальных баллистических ракет, российские двигатели "имеют очевидные военные приложения", приводит FT выдержки из отчета американо-китайской комиссии по экономике при Конгрессе США.

Эксперт Чад Охланд из аналитического центра RAND (США) отмечает, что РД-180 развивает в три раза большую тягу, чем самый мощный китайский двигатель YF-100.

"Русские понимают, что в конечном итоге китайцы хотят вытеснить их с рынка ракетных двигателей", — считает аналитик Рик Фишер из Международного центра оценки и стратегий (США).

Российский двигатель РД-180, производимый подмосковным НПО "Энергомаш", в качестве горючего использующий керосин, а окислителя — жидкий кислород, устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5. В США идут работы над заменой этого агрегата. Наиболее перспективным кандидатом считается двигатель BE-4 компании Blue Origin, работающий на метане, который должен устанавливаться на разрабатываемую ракету Vulcan (фактически Atlas 6).

На поставки в США двигателей РД-180 и РД-181 приходится более половины выручки российского предприятия.

Китайский YF-100 создан на основе РД-120, спроектированного "Энергомашем" и серийно выпускаемого украинским "Южмашем". Российско-украинский агрегат устанавливается на вторые ступени ракет семейства "Зенит".
22.01.2018
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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Чад
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-180
Компании
Blue Origin
CASC
Great Wall
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Vulcan РН

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Друг Георгия
696
№1
23.01.2018 06:19
))) Эти пиндосы, считают что только оне могут продавать кому угодно, и что угодно! А не вспомнить ли этим г**ноедам, как они взрастили и вооружили то, что "стало" и талибаном, и ИГ???!!! Да только за это их стоило бы подвесить за "кое-что, о чём чаще умалчивают в жинтельменских кругах, тем более при дамах"! >:( С начала себя пусть научатся уличать!
+2
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