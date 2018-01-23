США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180



Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Китайская компания Great Wall Industry ведет переговоры с российским НПО "Энергомаш" о покупке технологии ракетных двигателей, сообщает Financial Times (FT).

Издание отмечает, что из-за возможного прекращения покупки американцами двигателей РД-180 Россия ищет нового покупателя. "Энергомаш" подтвердил FT, что ведет переговоры с Great Wall Industry.

China Aerospace Science and Technology Company, в которую входит Great Wall Industry, — крупнейший в Китае разработчик межконтинентальных баллистических ракет, российские двигатели "имеют очевидные военные приложения", приводит FT выдержки из отчета американо-китайской комиссии по экономике при Конгрессе США.

Эксперт Чад Охланд из аналитического центра RAND (США) отмечает, что РД-180 развивает в три раза большую тягу, чем самый мощный китайский двигатель YF-100.

"Русские понимают, что в конечном итоге китайцы хотят вытеснить их с рынка ракетных двигателей", — считает аналитик Рик Фишер из Международного центра оценки и стратегий (США).

Российский двигатель РД-180, производимый подмосковным НПО "Энергомаш", в качестве горючего использующий керосин, а окислителя — жидкий кислород, устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5. В США идут работы над заменой этого агрегата. Наиболее перспективным кандидатом считается двигатель BE-4 компании Blue Origin, работающий на метане, который должен устанавливаться на разрабатываемую ракету Vulcan (фактически Atlas 6).

На поставки в США двигателей РД-180 и РД-181 приходится более половины выручки российского предприятия.

Китайский YF-100 создан на основе РД-120, спроектированного "Энергомашем" и серийно выпускаемого украинским "Южмашем". Российско-украинский агрегат устанавливается на вторые ступени ракет семейства "Зенит".