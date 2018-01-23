США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180
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Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Китайская компания Great Wall Industry ведет переговоры с российским НПО "Энергомаш" о покупке технологии ракетных двигателей, сообщает Financial Times (FT).
Издание отмечает, что из-за возможного прекращения покупки американцами двигателей РД-180 Россия ищет нового покупателя. "Энергомаш" подтвердил FT, что ведет переговоры с Great Wall Industry.
China Aerospace Science and Technology Company, в которую входит Great Wall Industry, — крупнейший в Китае разработчик межконтинентальных баллистических ракет, российские двигатели "имеют очевидные военные приложения", приводит FT выдержки из отчета американо-китайской комиссии по экономике при Конгрессе США.
Эксперт Чад Охланд из аналитического центра RAND (США) отмечает, что РД-180 развивает в три раза большую тягу, чем самый мощный китайский двигатель YF-100.
"Русские понимают, что в конечном итоге китайцы хотят вытеснить их с рынка ракетных двигателей", — считает аналитик Рик Фишер из Международного центра оценки и стратегий (США).
Российский двигатель РД-180, производимый подмосковным НПО "Энергомаш", в качестве горючего использующий керосин, а окислителя — жидкий кислород, устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5. В США идут работы над заменой этого агрегата. Наиболее перспективным кандидатом считается двигатель BE-4 компании Blue Origin, работающий на метане, который должен устанавливаться на разрабатываемую ракету Vulcan (фактически Atlas 6).
На поставки в США двигателей РД-180 и РД-181 приходится более половины выручки российского предприятия.
Китайский YF-100 создан на основе РД-120, спроектированного "Энергомашем" и серийно выпускаемого украинским "Южмашем". Российско-украинский агрегат устанавливается на вторые ступени ракет семейства "Зенит".
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22.01.2018
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Друг Георгия
696
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№1
23.01.2018 06:19
))) Эти пиндосы, считают что только оне могут продавать кому угодно, и что угодно! А не вспомнить ли этим г**ноедам, как они взрастили и вооружили то, что "стало" и талибаном, и ИГ???!!! Да только за это их стоило бы подвесить за "кое-что, о чём чаще умалчивают в жинтельменских кругах, тем более при дамах"! >:( С начала себя пусть научатся уличать!
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