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Самолеты США для борьбы с Россией признали непригодными

23.01.2018 Lenta.ru 188 0
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Штурмовик A-10 Thunderbolt II.
Штурмовик A-10 Thunderbolt II.
Источник: defensenews.com

Более трети парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, также известных как Warthogs ("Бородавочники"), непригодны для полета из-за износа крыльев. Об этом пишет Popular Mechanics.

По мнению экспертов, самолеты никогда не поднимутся в воздух, если не будут найдены деньги для ремонта. В то же время поддержка исправного состояния штурмовиков не является приоритетной задачей для Военно-воздушных сил (ВВС) США.

A-10 представляет собой реактивный самолет с двумя двигателями, установленными у хвоста. За свой специфический "уродливый" вид был прозван "Бородавочником" (вид африканских свиней). Он был создан в 1975 году и был предназначен для борьбы с наземной военной техникой, в том числе, как считают некоторые эксперты, для противодействия советским или российским танковым войскам в случае их вторжения в Европу. Всего было построено 715 единиц этой техники.

В настоящее время парк Warthogs, принадлежащий ВВС США, насчитывает 280 самолетов. В 2007 году компания Boeing выиграла контракт стоимостью два миллиарда долларов на поставку 242 пар крыльев для A-10 на замену износившихся, однако ВВС получили только 171 комплект. При этом эксплуатация "Бородавочников" продолжится как минимум до 2022 года, после чего их заменят истребителями-бомбардировщиками Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Однако ВВС не считают обновление крыльев приоритетной задачей, помещая этот проект в категорию "нефинансируемых". Это значит, что военная организация не желает тратить на ремонт свои собственные деньги, предпочитая, чтобы его оплатил Конгресс. В то же время, как пишет Popular Mechanics, велика вероятность, что часть бюджета США, выделяемая на оборону, будет сокращена, что поставит крест на создании новых комплектов крыльев.
22.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
A-10 Warthog
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin

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