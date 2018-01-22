США первыми в мире запустили ракету нового класса



Запуск ракеты сверхлегкого класса Electron.

Источник: www.nasaspaceflight.com Запуск ракеты сверхлегкого класса Electron.Источник: www.nasaspaceflight.com

Американская Rocket Lab при помощи единственной в мире действующей ракеты сверхлегкого класса Electron впервые успешно запустила полезную нагрузку, сообщает компания в своем Twitter.

Старт произведен 21 января 2018 года с площадки Launch Complex 1, расположенной на побережье Северного острова Новой Зеландии. На орбиту выведены частные наноспутники Dove Pioneer (для компании Planet) и два Lemur-2 (в интересах Spire Global).

Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно производить и запускать данный носитель. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя. Сверхлегкая двухступенчатая Electron предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.

В настоящее время в мире нет действующей ракеты подобного класса, стартующей с наземной площадки. Имеются лишь орбитальные (запускаемые с самолета) ракеты, например, Pegasus.

Первый пуск Electron, состоявшийся 25 мая 2017 года, стал неудачным из-за неверных данных, выдаваемых наземной системой измерений. Из 73 спутников, запущенных 14 июля 2017 года на российской ракете "Союз-2.1а", как минимум с девятью наблюдались проблемы. В частности, на незапланированных орбитах оказалась пара американских спутников Lemur-2.

В качестве возможной причины неполадок называется попадание на космические аппараты продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги реактивной системы управления разгонного блока "Фрегат". Данный старт "Союз-2.1а" был призван продемонстрировать возможности "Роскосмоса" по одновременному выведению множества спутников.