«КАМАЗ» увеличил налоговые отчисления



Логотип ПАО «КАМАЗ».

Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ».Источник: http://kamaz.org/

По итогам 2017 года сумма налоговых платежей ПАО «КАМАЗ» в бюджеты всех уровней составила почти 7,4 млрд. рублей, на 11,5 процентов больше, чем годом ранее. Всего же, с учётом страховых выплат от несчастных случаев в Фонд социального страхования, компания выплатила 11,45 млрд. рублей.

По сравнению с прошлым годом платежи «КАМАЗа» в федеральный бюджет (с учётом таможенных выплат) увеличились на 10 процентов и превысили 5 млрд. рублей.

В консолидированный бюджет Татарстана крупнейший налогоплательщик Набережных Челнов перечислил около 2,4 млрд. рублей, из них в городской бюджет – почти 600 млн. рублей, что также превышает показатели прошлого года.

Рост налоговых выплат, поступивших в местный бюджет от «КАМАЗа», по-прежнему оказывает значительное влияние на качество и уровень жизни населения города.