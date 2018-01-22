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«КАМАЗ» увеличил налоговые отчисления

22.01.2018 ПАО "КАМАЗ" 116 0
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Логотип ПАО «КАМАЗ»
Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/

По итогам 2017 года сумма налоговых платежей ПАО «КАМАЗ» в бюджеты всех уровней составила почти 7,4 млрд. рублей, на 11,5 процентов больше, чем годом ранее. Всего же, с учётом страховых выплат от несчастных случаев в Фонд социального страхования, компания выплатила 11,45 млрд. рублей.


По сравнению с прошлым годом платежи «КАМАЗа» в федеральный бюджет (с учётом таможенных выплат) увеличились на 10 процентов и превысили 5 млрд. рублей.

В консолидированный бюджет Татарстана крупнейший налогоплательщик Набережных Челнов перечислил около 2,4 млрд. рублей, из них в городской бюджет – почти 600 млн. рублей, что также превышает показатели прошлого года.


Рост налоговых выплат, поступивших в местный бюджет от «КАМАЗа», по-прежнему оказывает значительное влияние на качество и уровень жизни населения города.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
КАМАЗ

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