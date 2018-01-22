Новейшие самоходные гаубицы поступили на вооружение учебного центра ракетных войск и артиллерии в Саратове
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Самоходные гаубицы «Мста-С».
Источник: ЦВО
Первые образцы самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» новейшей модификации М2 поступили на вооружение 631-го учебного центра ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Саратове.
Артиллерийская система 2С19М2 «Мста-С» имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации. У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи. Способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь».
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22.01.2018
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