Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Порошенко
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Любые переговоры нужны для достижения конкретных результатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко.
По словам Пескова, Киев не желает выполнять минские договоренности, а, наоборот, мешает их реализовывать. Он почеркнул, что это вызывает "глубокое сожаление".
Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что его слова о непубличных контактах Путина неверно трактовали. Накануне Песков заявил, что у Путина есть "множество" подобных встреч, о которых не сообщается.
"Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряженном в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил", - сказал Песков.
Последний раз Путин и Порошенко разговаривали по телефону в апреле прошлого года.
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22.01.2018
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