Россия прорабатывает вопрос очередной поставки гумпомощи Йемену
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос очередной поставки гуманитарной помощи Йемену, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Россия вносит вклад в облегчение положения йеменцев. В прошлом году самолетами МЧС в Сану и Аден было направлено свыше 40 тонн гуманитарной помощи. Сейчас прорабатывается вопрос о проработке очередной партии нашего гуманитарного содействия народу Йеменской Республики", - сказал Лавров.
По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.
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22.01.2018
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