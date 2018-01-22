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Песков: слова о контактах Путина и Порошенко неверно трактовали

23.01.2018 РИА Новости 81 0
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о непубличных контактах лидеров России и Украины неверной трактовкой его слов о рабочем графике главы государства.

"Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряженном в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил. Вы можете с легкостью в этом убедиться. Это неверная трактовка", - сказал Песков.

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о встречах российского и украинского лидеров, Песков отметил, что у Путина огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по его урегулированию.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир

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