В Азербайджан из России поступила новая партия современной военной техники – агентство АПА



Очередная партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства, доставленная в Азербайджан. Баку, 19.01.2018.

Источник: az.azeridefence.com Очередная партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства, доставленная в Азербайджан. Баку, 19.01.2018.Источник: az.azeridefence.com

ЦАМТО, 22 января. Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом, передает азербайджанское агентство АПА.

Как сообщили АПА в Минобороны, 19 января в страну поступила очередная партия новой военной техники.

Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, отмечает АПА.