В Азербайджан из России поступила новая партия современной военной техники – агентство АПА
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Очередная партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства, доставленная в Азербайджан. Баку, 19.01.2018.
Источник: az.azeridefence.com
ЦАМТО, 22 января. Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом, передает азербайджанское агентство АПА.
Как сообщили АПА в Минобороны, 19 января в страну поступила очередная партия новой военной техники.
Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, отмечает АПА.
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22.01.2018
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