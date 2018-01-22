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В Азербайджан из России поступила новая партия современной военной техники – агентство АПА

23.01.2018 ЦАМТО 350 0
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БТР-82А
Очередная партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства, доставленная в Азербайджан. Баку, 19.01.2018.
Источник: az.azeridefence.com

ЦАМТО, 22 января. Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом, передает азербайджанское агентство АПА.

Как сообщили АПА в Минобороны, 19 января в страну поступила очередная партия новой военной техники.

Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, отмечает АПА.
22.01.2018
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Страны
Азербайджан
Россия

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