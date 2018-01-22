F-35 победит в конкурсе ВВС Бельгии - эксперт



F-35A ВВС Норвегии на базе Люк ВВС США (Аризона, 29 июня 2017).

Источник: militaryparitet.com F-35A ВВС Норвегии на базе Люк ВВС США (Аризона, 29 июня 2017).Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 22 янв. 2018 – 19 января Государственный департамент США заявил о возможности одобрения продажи F-35 в Бельгию как только эта страна выберет его в качестве будущего боевого самолета для своих ВВС.

Предлагаемая сделка имеет стоимость около 6,53 млрд долл США, в нее входят 34 истребителя обычной версии F-35A производства Lockheed Martin и 38 двигателей F135 производства Pratt & Whitney. В контракт также входят системы РЭБ, средства связи, полнофункциональный тренажер и система автономной логистической системы ALIS, а также другое оборудование.

Одобрение Государственного департамента необязательно приводит к заключению реального контракта. 18 сентября прошлого года Госдеп одобрил продажу Канаде 18 самолетов Boeing F/A-18E/F Super Hornet, но окончательное соглашение не было подписано в связи с торговым скандалом.

F-35 считается фаворитом конкурса ВВС Бельгии, новые 34 самолета заменят 54 истребителя F-16. Если Бельгия выберет F-35, общая стоимость сделки, скорее всего, изменится после переговоров, поскольку Агентство по оборонной безопасности США часто анонсирует более высокую оценку стоимости возможного контракта. Другими участниками конкурса являются Dassault Rafale (самолет "агрессивно" продвигается правительством Франции) и Eurofighter Typhoon (последний производится консорциумом, созданным BAE Systems, Leonardo и Airbus). Швеция решила воздержаться от участия в конкурсе из-за того, что правительство этой страны не смогло удовлетворить требования поддержки операционной деятельности ВВС Бельгии.

После ухода шведской компании директор инвестиционной консалтинговой компании Capital Alpha Partners Байран Каллан предсказал победу F-35. "В свое время Бельгия была одной из четырех стран, купивших F-16 в рамках "сделки века" в 1975 году, и она единственная, которая еще еще не приняла решения. Предыдущие три - Дания, Нидерланды и Норвегия -

выбрали Lockheed Martin F-35", говорится в его электронном письме в адрес издания Defense News (на фото - F-35A ВВС Норвегии на базе Люк ВВС США (Аризона, 29 июня 2017)).