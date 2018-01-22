Турецкие войска начали новое наступление на Африн



Турецкие танки в районе турецко-сирийской границы в провинции Газиантеп.

Источник: © REUTERS / Osman Orsal Турецкие танки в районе турецко-сирийской границы в провинции Газиантеп.Источник: © REUTERS / Osman Orsal

АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Турецкие войска начали наступление на Африн с нового направления - от города Аазаз на северо-западе Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военный источник.

Аазаз, расположенный к востоку от Африна, перешел под контроль умеренной сирийской оппозиции и турецких сил после операции "Щит Евфрата" в 2016 году.

Африн удерживают формирования Сирийских демократических сил (SDF), состоящие из курдско-арабских отрядов. Утром в командовании SDF заявили об атаке Аазаза. По утверждению курдов, их бойцы ликвидировали шестерых "протурецких боевиков", еще троих взяли в плен. Турецкая армия попыталась помешать курдам, обстреляв из артиллерии их позиции в деревнях Дикмедаш и Кестель.

Наступление на Африн

В субботу Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Дамаск осудил действия Турции, обвинив ее в поддержке террористов.

В воскресенье Anadolu сообщило, что военные силы и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров. Однако сегодня представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил, что турецкие войска и "связанные с ними группировки" отступили, покинув город.

Анкара считает бойцов SDF террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции в Африне.

В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.