Глава Архангельской области призвал интегрировать ПЛК "Архангельск" в экономику региона



Игорь Орлов.

Источник: uznayvse.ru Игорь Орлов.Источник: uznayvse.ru

Игорь Орлов также подчеркнул, что в связи со сжатыми сроками строительства объекта необходимо тесное взаимодействие всех ведомств

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов считает, что строящийся производственно-логистический комплекс (ПЛК) "Архангельск" вооруженных сил РФ должен быть интегрирован в экономику региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации по итогам совещания по реализации проекта с участием строителей, подрядчиков, представителей Министерства обороны РФ, организаций и компаний Архангельской области.

"Орлов поручил проработать вопрос интеграции ПЛК "Архангельск" в экономику области. Ничего подобного на территории Архангельской области не строилось очень давно. Поэтому Игорь Орлов поручил изучить вопрос максимального использования будущих объектов для экономики региона", - говорится в сообщении.

Концессионное соглашение между Министерством обороны РФ и ПЛК "Архангельск", дочерней структурой компании "Лидер", планируется заключить весной 2018 года. "Сроки очень сжатые. Для строительства такого большого объекта требуется тесное взаимодействие всех ведомств. Нужно, чтобы все стороны объединились для поиска необходимых решений", - приводит пресс-служба слова Орлова.

Проект предполагает совместное использование ПЛК не только оборонным ведомством, но и гражданскими компаниями. Новые объекты, которые появятся в Архангельске, необходимо будет присоединять к инженерным сетям, к существующим автомобильным и железным дорогам. При этом нужно будет учитывать их возможности.

Проект строительства ПЛК "Архангельск" планируется реализовать к 2020 году. Основная его цель - централизация и бесперебойное снабжение северных территорий, в том числе в рамках северного завоза, и объектов Минобороны России. Под строительство будущего комплекса предложена территория в районе порта Экономия площадью 140 га. В рамках проекта планируется строительство резервуарного парка для хранения ГСМ, складской зоны, ангаров и площадок для хранения автотранспорта и технических средств, ремонтной зоны и других объектов.

Предполагается, что при реализации проекта будет создано около 600 рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области составят от 250 до 400 млн рублей.