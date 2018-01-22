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Министр обороны РФ назвал сотрудничество в военной сфере важнейшей составляющей российско-лаосских отношений

23.01.2018 ЦАМТО 268 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЦАМТО, 22 января. Партнерство в военной и военно-технической областях является важнейшей составляющей всего спектра российско-лаосских отношений, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим лаосским коллегой генерал-полковником Тянсамоном Тяннялатом.

"Встреча премьер-министра Лаоса Тхонглуна Сисулита с президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года в Сочи и его официальный визит в нашу страну в сентябре 2017 года являются знаковыми событиями в российско-лаосских отношениях. Сегодня ведется интенсивная работа по практической реализации достигнутых договоренностей, в том числе в оборонной сфере", – подчеркнул С.Шойгу.

Министр обороны России отметил, что рад очередной встрече с Т.Тяннялатом и возможности впервые посетить Лаос.

"Нынешние переговоры позволят продолжить начатый в Москве в апреле прошлого года обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях", – сказал С.Шойгу.

В свою очередь, Т.Тяннялат, обращаясь к главе российского военного ведомства, подчеркнул, что вооруженные силы Лаоса и России поступательно развивают сотрудничество в военной сфере, "отношения армий двух стран можно назвать братскими", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.01.2018
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Лаос
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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