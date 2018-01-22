Минобороны Чехии проведет переоценку контракта на поставку РЛС EL/M-2084



Логотип ELTA Systems Ltd.

Источник: http://armscom.net/ Логотип ELTA Systems Ltd.Источник: http://armscom.net/

ЦАМТО, 22 января. Министр обороны Чехии Карла Шлехтова распорядилась о полном пересмотре находящегося в стадии согласования контракта на поставку ВС страны 8 мобильных трехкоординатных РЛС (MADR) EL/M-2084 израильской компании Elta Systems, являющейся подразделением Israel Aerospace Industries (IAI).

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Чехии 14 декабря 2016 года объявило о выборе Elta Systems, предложившей РЛС EL/M-2084, победителем международного тендера на поставку 8 новых мобильных трехкоординатных РЛС MADR. Они предназначены для замены устаревших станций советского производства. Стоимость продажи оценивается в 3,6 млрд. чеш. крон (161 млн. долл.). Тем не менее, соглашение пока не подписано.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление К.Шлехтовой представителям СМИ, на основании полученной от экспертов информации министр приняла решение предпринять ряд дополнительных шагов для оценки закупки, включая определение совместимости РЛС ELM-2084 с архитектурой ПВО НАТО, проверку юристами условий контракта и проведение анализа контракта Министерством иностранных дел.

Технические/программные характеристики ELM-2084 в настоящее время анализируются Управлением национальной безопасности и Национальным управлением кибернетической и информационной безопасности Чехии. При этом первые отчеты, представленные министру данными структурами, не являются "положительными" для израильской компании. Elta Systems не комментирует заявления министра.

Занимавший ранее пост министра обороны Чехии Мартин Стропницкий объявил о начале открытой процедуры закупки новых РЛС MADR в 2014 году. Elta Systems, предложившая EL/M-2084, была признана лучшей по результатам оценки 114 критериев комиссией Министерства обороны. Израильская компания опередила также представившие свои предложения Saab и Thales.

Карла Шлехтова была назначена министром обороны в правительстве Андрея Бабиша в середине декабря 2017 года. Премьер-министр поручил ей провести тщательную оценку ключевых программ закупки ВиВТ для ВС Чехии, контракты на поставку которых были подготовлены, но не подписаны М.Стропницким. Помимо контракта на поставку РЛС MADR, К.Шлехтова поручила провести ревизию других соглашений, в том числе на закупку средних многоцелевых вертолетов и бронемашин MRAP с колесной формулой 6x6.