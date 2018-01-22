Шойгу провел переговоры с главой минобороны Лаоса



Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Глава министерство обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи со своим лаосским коллегой Тянсамоном Тяннялатом отметил, что важнейшей составляющей отношений двух стран является взаимодействие в военной и военно-технической сферах. Министр напомнил, что "встреча премьер-министра Лаоса Тхонглуна Сисулита с главой российского государства Владимиром Путиным в мае 2016 года в Сочи и его официальный визит в Россию в сентябре 2017 года являются знаковыми событиями в российско-лаосских отношениях".

Шойгу добавил, что рад возможности впервые посетить Лаос. "Переговоры позволят продолжить начатый в Москве в апреле прошлого года обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях", —приводит его слова "Федеральное агентство новостей".

Армии Лаоса и России поступательно развивают сотрудничество в военной сфере, отношения армий двух стран можно назвать братскими, в ответ заявил министр Тянсамон Тяннялат, сообщает телеканал "Звезда".

20 января сообщалось, что Шойгу заявил о росте военного сотрудничества РФ и Мьянмы.