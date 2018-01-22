Шойгу назвал сотрудничество в военной сфере основным направлением отношений РФ и Лаоса



Сергея Шойгу.

Источник: МО РФ Сергея Шойгу.Источник: МО РФ

Министр обороны России отметил, что рад очередной встрече с лаосским коллегой и возможности впервые посетить эту страну

ВЬЕНТЬЯН /Лаос/, 22 января. /ТАСС/. Сотрудничество в военной и военно-технической областях является важнейшей составляющей всего спектра отношений России и Лаоса, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник на встрече с лаосским коллегой.

"Встреча премьер-министра Лаоса Тхонглуна Сисулита с президентом Российской Федерации с Владимиром Владимировичем Путиным в мае 2016 года в Сочи и его официальный визит в Россию в сентябре 2017 года являются знаковыми событиями в российско-лаосских отношениях. Сегодня ведется интенсивная работа по практической реализации достигнутых договоренностей, в том числе в оборонной сфере", - сказал он.

"Партнерство в военной и военно-технической областях является важнейшей составляющей всего спектра российско-лаосских отношений", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что рад очередной встрече с лаосским коллегой и возможности впервые посетить эту страну. "Нынешние переговоры позволят продолжить начатый в Москве в апреле прошлого года обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях", - добавил министр.

Глава Минобороны РФ также предложил обсудить на переговорах вопросы, представляющие взаимный интерес.