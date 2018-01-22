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Источник: указаний от Роскосмоса о переносе запуска пилотируемого "Союза МС-08" пока нет

23.01.2018 ТАСС 212 0
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Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото
Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск может быть перенесен на 21 марта

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Запуск пилотируемого космического корабля "Союз МС-08" с новой экспедицией на Международную космическую станцию (МКС) по-прежнему планируется на 15 марта, никаких указаний от госкорпорации "Роскосмос" о переносе старта не было. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Работы по переносу старта не ведутся, все бумаги на запуск на 15 марта. Официального указания от Роскосмоса о переносе нет. Сейчас идет подготовка к изначальной дате старта - 15 марта", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе не комментируют эту информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск может быть перенесен на 21 марта.

"Союз МС-08" должен будет доставить к МКС российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фьюстела и Ричарда Арнольда

В госкорпорации ранее сообщили, что по программе МКС в первом квартале 2018 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 11 февраля в космос отправится грузовой корабль "Прогресс МС-08", а 15 марта - пилотируемый корабль "Союз МС-08".
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК

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