Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась модернизированными вертолетами Ка-29 и Ка-27М



Прошедший ремонт на АО "150 авиационный ремонтный завод" вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый") авиации Балтийского флота. Донское (Калининградская область), 2017 год.

Источник: maxx.ru.official / www.instagram.com Прошедший ремонт на АО "150 авиационный ремонтный завод" вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый") авиации Балтийского флота. Донское (Калининградская область), 2017 год.Источник: maxx.ru.official / www.instagram.com

ЦАМТО, 22 января. Две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, 22 января приняли в свой состав обновленные вертолеты Ка-29 и Ка-27М.

Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средний ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", после чего были доставлены в регионы базирования самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку.

В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике приступят к отработке задач по прямому предназначению. В текущем году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.