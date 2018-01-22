

Истребитель Су-30.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Истребитель Су-30.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В Минобороны полагают, что этот самолет станет основным боевым истребителем мьянманских ВВС

НЕЙПЬИДО /Мьянма/, 22 января. /ТАСС/. Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита в республику министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Об этом сообщил в понедельник в понедельник замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Александр Фомин.

"В ходе визита министра обороны России достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30", - сказал Фомин. "Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз", - добавил он.

По словам замминистра, российские вооружения очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы. "Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника", - уточнил генерал.

Он также сообщил, что в российских военных вузах проходят более 600 мьянманских военнослужащих. "Все это способствует укреплению безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - заключил Фомин.

Шойгу 20-22 января посетил Мьянму с официальным визитом. В частности, было подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, прошли переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунгом Хлайном.