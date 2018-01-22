Мьянма планирует купить шесть истребителей Су-30 - Минобороны РФ



Многоцелевой высокоманевренный истребитель Су-30СМ на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

Источник: ТАСС/Сергей Бобылев Многоцелевой высокоманевренный истребитель Су-30СМ на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Источник: ТАСС/Сергей Бобылев

Нейпьидо (Мьянма). 22 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Мьянму придал дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с этой страной, республика активно приобретает российское вооружение и военную технику, достигнута договоренность о покупке истребителей Су-30, заявил журналистам в понедельник замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"В ходе визита министра обороны России достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30", - сказал А.Фомин.

Он выразил уверенность, что Су-30 станет основным боевым истребителем Военно-воздушных сил (ВВС) Мьянмы.

"Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз", - отметил А.Фомин.

"Любые вопросы, которые будут возникать у мьянманской стороны при реализации контракта на поставку этих машин, готовы оперативно решать на договорной и дружеской основе", - сказал А.Фомин.

По его оценке, Су-30, "являющийся основным истребителем Воздушно-космических сил России, на практике доказал боевые качества самолета мирового класса.

"Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства", - заявил А.Фомин.

"Уверен, - подчеркнул он, - что российско-мьянманское военно-техническое сотрудничество будет и впредь развиваться в интересах формирования современных Вооруженных сил Мьянмы, обеспеченных высокотехнологичным оружием и военной техникой российского производства".

Российские вооружения, подчеркнул А.Фомин, очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы.

"Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника", - сказал А.Фомин.

По его словам, в российских военных вузах проходят обучение более 600 мьянманских военнослужащих.

"Все это способствует укреплению безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - отметил А.Фомин.

С.Шойгу 20-22 января посетил Мьянму с официальным визитом. В частности, было подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, прошли переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунгом Хлайном.

Ранее пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская сообщила журналистам, что С.Шойгу в период до 23 января также посетит с официальными визитами Лаос и Вьетнам.