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Неизвестный российский трехосный БТР засветился в Сети

23.01.2018 Вестник Мордовии 517 0
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Фото: milindcom

Модель российского бронетранспортера неизвестный модели случайно попала в объективы камер во время проведения в Нижнем Новгороде технической конференции, посвященной работам над перспективными образцами бронетанкового вооружения и техники. Как сообщалось в группе milindcom в instagram, мероприятие состоялось в ООО "Военно-инженерный центр".

В конференции приняли участие заместитель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев и начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко.

На иллюстрации, которая сопровождала данную информацию, участники форума "Отвага2004" разглядели некую бронемашину с колесной формулой 6х6 (видно в правом верхнем углу). По всей видимости, машина имеет переднемоторную компоновку. Есть мнение, что это "укороченный" на одну ось вариант БТР-87.

Как известно, отечественные бронетраспортеры - четырехосные, последней машиной с колесной формулой 6х6 был разработанный в конце 50-х гг. прошлого века БТР (ЗиЛ)-153. Машина проиграла в конкурсе БТР-60П.

За рубежом же бронетраспортеры, как правило, выполнялись в трех и четырехосных вариантах. Возможно, российские конструкторы также решили предложить потенциальным заказчикам как можно больше вариантов новой техники.


Лев Романов
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-60
БТР-87
Компании
ВПК РФ
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Персоны
Бочкарев Олег

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