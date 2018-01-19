Неизвестный российский трехосный БТР засветился в Сети

Фото: milindcom

Модель российского бронетранспортера неизвестный модели случайно попала в объективы камер во время проведения в Нижнем Новгороде технической конференции, посвященной работам над перспективными образцами бронетанкового вооружения и техники. Как сообщалось в группе milindcom в instagram, мероприятие состоялось в ООО "Военно-инженерный центр".

В конференции приняли участие заместитель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев и начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко.

На иллюстрации, которая сопровождала данную информацию, участники форума "Отвага2004" разглядели некую бронемашину с колесной формулой 6х6 (видно в правом верхнем углу). По всей видимости, машина имеет переднемоторную компоновку. Есть мнение, что это "укороченный" на одну ось вариант БТР-87.

Как известно, отечественные бронетраспортеры - четырехосные, последней машиной с колесной формулой 6х6 был разработанный в конце 50-х гг. прошлого века БТР (ЗиЛ)-153. Машина проиграла в конкурсе БТР-60П.

За рубежом же бронетраспортеры, как правило, выполнялись в трех и четырехосных вариантах. Возможно, российские конструкторы также решили предложить потенциальным заказчикам как можно больше вариантов новой техники.

Лев Романов