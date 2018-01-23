Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить

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Российский танк Т-14, созданный на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата", до сих пор является предметом споров экспертов многих стран. Большинство специалистов высоко оценивают новейшую разработку конструкторов из Нижнего Тагила, которая станет родоначальником для целого поколения бронетанковой техники.

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Однако есть мнения, что данная боевая машина, обладающая мощной 125-мм пушкой, имеет очень слабое пулеметное вооружение - всего лишь 1 пулемет, да и тот калибра 7,62-мм. Данное оружие размещено в дистанционно-управляемом модуле на крыше башни. Специалисты считают, что каким бы мощным и точным не было основное орудие, без крупнокалиберного зенитного и спаренного с пушкой пулеметов никак не обойтись.

Они уверены: как только боевые машины начнут поступать в войска, танкисты сразу же потребуют усилить пулеметное вооружение.

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Что-то похожее уже происходило с другим современным танком - Т-90МС. Потенциальные заказчики данной машины настояли, чтобы упомянутый 7,62-мм ПКТМ, находившийся вначале в похожем на "арматовский" командирском боевом модуле, поменяли на 12,7-мм "Корд". Вероятно, то же самое произойдет и с "Арматой".

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Также обязательно на данной машине в качестве спаренного с пушкой вооружения появится новейшая модификация пулемета "Печенег", работы над которой в настоящее время уже завершены. По крайней мере, такая информация фигурировала на международном на военно-техническом форуме "Армия-2017".

Дмитрий Лемешко

Фото "Вестника Мордовии"