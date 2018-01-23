Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
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vestnik-rm.ru
Российский танк Т-14, созданный на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата", до сих пор является предметом споров экспертов многих стран. Большинство специалистов высоко оценивают новейшую разработку конструкторов из Нижнего Тагила, которая станет родоначальником для целого поколения бронетанковой техники.
vestnik-rm.ru
Однако есть мнения, что данная боевая машина, обладающая мощной 125-мм пушкой, имеет очень слабое пулеметное вооружение - всего лишь 1 пулемет, да и тот калибра 7,62-мм. Данное оружие размещено в дистанционно-управляемом модуле на крыше башни. Специалисты считают, что каким бы мощным и точным не было основное орудие, без крупнокалиберного зенитного и спаренного с пушкой пулеметов никак не обойтись.
Они уверены: как только боевые машины начнут поступать в войска, танкисты сразу же потребуют усилить пулеметное вооружение.
vestnik-rm.ru
Что-то похожее уже происходило с другим современным танком - Т-90МС. Потенциальные заказчики данной машины настояли, чтобы упомянутый 7,62-мм ПКТМ, находившийся вначале в похожем на "арматовский" командирском боевом модуле, поменяли на 12,7-мм "Корд". Вероятно, то же самое произойдет и с "Арматой".
vestnik-rm.ru
Также обязательно на данной машине в качестве спаренного с пушкой вооружения появится новейшая модификация пулемета "Печенег", работы над которой в настоящее время уже завершены. По крайней мере, такая информация фигурировала на международном на военно-техническом форуме "Армия-2017".
Дмитрий Лемешко
Фото "Вестника Мордовии"
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22.01.2018
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штурм
3442
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№1
23.01.2018 07:48
А французы на Леклерке пулемёт 12,7 спарили с пушкой .
Считаю что и зенитный пулемет должен быть крупного калибра чтобы уничтожить танкоопасную пехоту на дистанции 1,5-2 км.
Современные бронежилеты уже держат выстрел СВД 7,62*54 так зачем нужен пулемет который гарантированно не уничтожает живую силу противника?
В перспективе на Армате должна появиться автоматическая пушка 30мм, либо спаренная с основным орудием, либо дистанционно управляемая на башне.
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KillaKan
1458
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№2
23.01.2018 09:01
Современные бронежилеты уже держат выстрел СВД 7,62*54 так зачем нужен пулемет который гарантированно не уничтожает живую силу противника?Думаю, что да же если на вас самый современный бронежилет, вам не особо захочется вылазить да же под огонь из 7.62. А то, что вас не убьют (что не гарантирует наличие бронежилета) не означает, что вас не выведут из строя, боя соответственно.
К тому же вы сравниваете одиночный выстрел винтовки с очередью, что мне кажется разные вещи и имеет разный психологический эффект.
Считаю что и зенитный пулемет должен быть крупного калибра чтобы уничтожить танкоопасную пехоту на дистанции 1,5-2 км.
То же так думаю и скорее всего так и будет.
В перспективе на Армате должна появиться автоматическая пушка 30мм, либо спаренная с основным орудием, либо дистанционно управляемая на башне.
Ага, и КР "Калибр".
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