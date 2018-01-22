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Инженеры ЦВО показали образцы новейшей инженерной техники

23.01.2018 ЦАМТО 361 0
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БМР-3МА "Вепрь"
Бронированная машина разминирования БМР-3МА "Вепрь".
Источник: http://bastion-opk.ru/

ЦАМТО, 22 января. Отдельная инженерная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Башкирии, продемонстрировала на полигоне образцы новейшей инженерной техники БМР-3 и ИМР-3М, которые недавно поступили на вооружение.

С помощью новых машин инженерные подразделения проделали проходы в поле, где были установлены мины, а также провели их разминирование.

Бронированная машина разминирования БМР-3М на базе шасси танка Т-90 предназначена для разведки, преодоления и разминирования минных полей, путей движения войсковых колонн, создания проходов в минных полях при огневом противодействии противника. Обладает повышенной стойкостью к близким подрывам. Ее технические возможности позволяют тралить мины, установленные в снегу или грунте, обезвреживать мины, лежащие на поверхности, а также снабженные радиовзрывателями.

Инженерная машина разминирования ИМР-3М – это первая машина данного назначения, которая идет на базе шасси танка Т-90. Предыдущие образцы ИМР делались на шасси танков Т-55, Т-72 и Т-80. Она оснащена универсальным бульдозерным оборудованием и телескопической стрелой с УРО (универсальным рабочим органом). Одним из рабочих инструментов является ковш вместимостью 0,35 кубометра. Полностью герметизирована и способна работать на территориях, зараженных радиоактивными веществами. В ней также установлены средства связи новейшей разработки.

Боевые возможности бригады были продемонстрированы в рамках празднования профессионального праздника – Дня инженерных войск, который отмечают в России 21 января.

Помимо этого, военнослужащие показали работу минно-розыскных собак и новейшего нелинейного радиолокатора "Коршун", обезвредили мины у дорог подрывным способом, отработали действия по отражению нападения условных боевиков на инженерно-разведывательный дозор, развернули новый тяжелый механизированный мост ТММ-3.

Также была показана в действии самоходная установка разминирования УР-77, больше известная как "Змей Горыныч", которая по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМР-3М Вепрь
ИМР-3М
Т-55
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО

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