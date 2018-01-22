Военные инженеры и конструкторы отечественного ОПК укрепляют сотрудничество



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 22 января. Вопросы разработки средств инженерного вооружения были рассмотрены на расширенном служебном совещании с главными конструкторами предприятий ОПК России на базе Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Вооруженных Сил.

В мероприятии приняли участие более 60 ведущих специалистов отечественной оборонной промышленности в области создания средств инженерного вооружения, а также сотрудники Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Открыл совещание начальник инженерных войск Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, который подчеркнул, что "высокотехнологичное современное оборудование и надежные средства защиты – залог сохранения жизни военнослужащих, поэтому выполняемая конструкторами работа очень востребована и важна".

После просмотра документального фильма о деятельности инженерных войск России в минувшем году участники совещания приняли участие в работе "круглого стола", прослушали доклады и лекции, посвященные приоритетным вопросам развития инженерного вооружения, а также обсудили перспективные направления работы нового органа – Совета главных конструкторов средств инженерного вооружения, в частности, направленные на укрепление и развитие профессионального сотрудничества.

"Совещание носило конструктивный характер, представители отечественного ОПК высказали свои предложения, сообщили о готовности работать в интересах инженерных войск России. Минобороны поставлены задачи по разработке перспективных инновационных образцов специальной техники на основе последних научных открытий и достижений", – отметил генеральный директор акционерного общества "Научно-исследовательский инженерный институт" доктор технических наук Игорь Смирнов.

Участники совещания возложили венки к памятнику "Воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны", открытому в прошлом году на территории Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Вооруженных сил России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.