Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества
|
|
Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы старшй генерал Мин Аун Хлайн на торжествах в честь 70-летия мбянманской (бирманской) военной авиации и на церемонии ввода в состав ВВС Мьянмы первых шести полученных из России учебно-боевых самолетов Як-130, а также четырех транспортно-пассажирских самолетов, приобретенных на вторичном рынке (двух Fokker 70 и двух ATR 42-320). Мейтхила, 15.12.2017.
Источник: twitter.com/SGMinAungHlaing
ЦАМТО, 22 января. Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в эту страну.
На переговорах с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном глава военного ведомства России отметил положительную динамику сотрудничества России и Мьянмы в военной области, дополнительный импульс которому придало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве.
По словам генерала армии Сергея Шойгу, в Минобороны РФ настроены на укрепление партнерства, повышение боеготовности армий двух стран, военнослужащие которых поддерживают регулярные контакты.
"Придаем большой значение визитам российских военных кораблей в порты Мьянмы, равно как и ожидаем с визитом в России военные корабли из этой страны", – сказал, в частности, министр обороны РФ.
Он отметил, что в прошлом году военнослужащие двух стран реализовали большое количество мероприятий, согласованы насыщенные планы двустороннего военного сотрудничества на будущее.
В свою очередь, Мин Аунг Хлайн выразил надежду, что военное сотрудничество между Россией и Мьянмой будет нарастать, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Как передает "РИА Новости", в ходе встречи С.Шойгу заявил, что Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, которые используют для террористических атак боевики в Сирии.
"В Сирии появился новый вид террористической угрозы – беспилотные летательные аппараты, дальность полета которых составляет более 100 км. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами", – сказал С.Шойгу.
С.Шойгу обратил внимание, что террористические атаки с помощью БЛА могут сегодня совершаться не только в Сирии.
"Это очень серьезные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы", – сообщил министр обороны России, отметив, что проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна для Мьянмы.
Мин Аунг Хлайн проинформировал С.Шойгу, что делегация из Мьянмы будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдет в Москве в этом году, а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018, передает "РИА Новости".
По данным ЦАМТО, Мьянма по периоду 2009-2016 гг. заняла 17 место среди стран-импортеров российских вооружений с долевым показателем 0,92%. Максимальная доля Мьянмы в структуре российского военного экспорта была зафиксирована в 2011 году – 4,62%. В 2016 году доля Мьянмы составила 0,55%.
|
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.01.2018 Россия готова делиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
06.09.2017 Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума