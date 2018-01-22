

Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы старшй генерал Мин Аун Хлайн на торжествах в честь 70-летия мбянманской (бирманской) военной авиации и на церемонии ввода в состав ВВС Мьянмы первых шести полученных из России учебно-боевых самолетов Як-130, а также четырех транспортно-пассажирских самолетов, приобретенных на вторичном рынке (двух Fokker 70 и двух ATR 42-320). Мейтхила, 15.12.2017.

Источник: twitter.com/SGMinAungHlaing Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы старшй генерал Мин Аун Хлайн на торжествах в честь 70-летия мбянманской (бирманской) военной авиации и на церемонии ввода в состав ВВС Мьянмы первых шести полученных из России учебно-боевых самолетов Як-130, а также четырех транспортно-пассажирских самолетов, приобретенных на вторичном рынке (двух Fokker 70 и двух ATR 42-320). Мейтхила, 15.12.2017.Источник: twitter.com/SGMinAungHlaing

ЦАМТО, 22 января. Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в эту страну.

На переговорах с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном глава военного ведомства России отметил положительную динамику сотрудничества России и Мьянмы в военной области, дополнительный импульс которому придало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве.

По словам генерала армии Сергея Шойгу, в Минобороны РФ настроены на укрепление партнерства, повышение боеготовности армий двух стран, военнослужащие которых поддерживают регулярные контакты.

"Придаем большой значение визитам российских военных кораблей в порты Мьянмы, равно как и ожидаем с визитом в России военные корабли из этой страны", – сказал, в частности, министр обороны РФ.

Он отметил, что в прошлом году военнослужащие двух стран реализовали большое количество мероприятий, согласованы насыщенные планы двустороннего военного сотрудничества на будущее.

В свою очередь, Мин Аунг Хлайн выразил надежду, что военное сотрудничество между Россией и Мьянмой будет нарастать, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Как передает "РИА Новости", в ходе встречи С.Шойгу заявил, что Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, которые используют для террористических атак боевики в Сирии.

"В Сирии появился новый вид террористической угрозы – беспилотные летательные аппараты, дальность полета которых составляет более 100 км. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами", – сказал С.Шойгу.

С.Шойгу обратил внимание, что террористические атаки с помощью БЛА могут сегодня совершаться не только в Сирии.

"Это очень серьезные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы", – сообщил министр обороны России, отметив, что проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна для Мьянмы.

Мин Аунг Хлайн проинформировал С.Шойгу, что делегация из Мьянмы будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдет в Москве в этом году, а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018, передает "РИА Новости".

По данным ЦАМТО, Мьянма по периоду 2009-2016 гг. заняла 17 место среди стран-импортеров российских вооружений с долевым показателем 0,92%. Максимальная доля Мьянмы в структуре российского военного экспорта была зафиксирована в 2011 году – 4,62%. В 2016 году доля Мьянмы составила 0,55%.