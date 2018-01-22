Инженеры ВВО получили мобильный мост для переправы техники



Военные учения ВВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военные учения ВВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Военные инженеры Восточного военного округа в Хабаровском крае получили партию новой специальной техники, в том числе комплект тяжелого механизированного моста ТММ-3М2, предназначенного для возведения мостовых переходов через различные преграды во время движения войск, сообщает пресс-служба ВВО.

"В соединение инженерных войск округа в Хабаровском крае поступила партия современной специальной техники. Так, военные инженеры приступили к эксплуатации нового комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля "КамАЗ". Также получена машина разминирования БМР-3МА на базе танка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплект моста ТММ-3М2 состоит из четырёх машин. Однопролетное складное строение размещается на трехосном шасси "КамАЗа". Мост собирают и разбирают с помощью гидравлической лебедки. Машина оборудована камерой заднего вида.

Боевая машина разминирования БМР-3МА способна работать в трех режимах: экипажный, с дистанционным управлением, программируемый. При дистанционном управлении машиной один оператор управляет ей с пульта дистанционного управления. На корпусе установлены восемь гранатометов системы постановки дымовой завесы "Туча" для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.