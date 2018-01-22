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Rocket Lab провела запуск ракеты-носителя с собственного космодрома в Новой Зеландии

23.01.2018 ТАСС 229 0
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Ракета-носитель Electron
Ракета-носитель Electron.
Источник: © EPA/ROCKET LAB

Ракета-носитель вывела на орбиту три спутника

ТАСС, 21 января. Американская компания Rocket Lab провела в воскресенье успешный запуск ракеты-носителя Electron с полуострова Махиа (новозеландский остров Северный).

Ракета-носитель вывела на орбиту три спутника. "Электрон" на орбите, успешная доставка груза", - написано на странице компании в Twitter.

Многие специалисты считают воскресный запуск важным и знаковым событием, поскольку Rocket Lab впервые удалось вывести ракету на орбиту, запустив ее с собственного, т.е. частного космодрома, территорией для которого стала бывшая животноводческая ферма. Первый тестовый запуск с полуострова Махиа был осуществлен в мае прошлого года, однако тогда головная часть носителя не сумела выйти на заданную орбиту.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Новая Зеландия
США

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