Rocket Lab провела запуск ракеты-носителя с собственного космодрома в Новой Зеландии



Ракета-носитель Electron.

Источник: © EPA/ROCKET LAB Ракета-носитель Electron.Источник: © EPA/ROCKET LAB

Ракета-носитель вывела на орбиту три спутника

ТАСС, 21 января. Американская компания Rocket Lab провела в воскресенье успешный запуск ракеты-носителя Electron с полуострова Махиа (новозеландский остров Северный).

Ракета-носитель вывела на орбиту три спутника. "Электрон" на орбите, успешная доставка груза", - написано на странице компании в Twitter.

Многие специалисты считают воскресный запуск важным и знаковым событием, поскольку Rocket Lab впервые удалось вывести ракету на орбиту, запустив ее с собственного, т.е. частного космодрома, территорией для которого стала бывшая животноводческая ферма. Первый тестовый запуск с полуострова Махиа был осуществлен в мае прошлого года, однако тогда головная часть носителя не сумела выйти на заданную орбиту.