Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Армия США продолжает нести потери на дорогах Европы

23.01.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 277 1
0
Понравилась новость?
 +2
ДТП с внедорожником Humvee
ДТП с внедорожником Humvee.
Источник: www.belvpo.com

Несмотря на то, что американские рейнджеры чувствуют себя в Европе как дома, не все им тут рады. Особенно негодуют автомобилисты Германии. Похоже, ковбоям из Техаса сподручнее управлять все же лошадью, чем «железным конем».


Ну, а как по-другому можно объяснить огромное количество ДТП с участием военнослужащих и военной техники США в Европе. Денежные потери от инцидентов на дорогах являются одной из самых затратных статей расходов американцев. Эти потери сопоставимы с затратами на содержание целой танковой бригады.


Так, только за последнюю неделю на дорогах Германии были уничтожены автоцистерна с топливом и армейский внедорожник Humvee – это около 200 тыс. долларов. Особенно комично, что данные происшествия случаются из-за собственного разгильдяйства.


К примеру, в случае с американским внедорожником бравые янки, буксируя «железного коня», забыли снять того с «ручника» и отключить питание всех электрических сетей. Видимо, привыкли у себя в Техасе, что у местных средств передвижения – лошадок, этого всего то и вовсе нет. В результате произошло возгорание автомобиля от перегрева.


Американские рейнджеры естественно не растерялись и даже успели отцепить горящий автомобиль от буксировочного ТС, но тот, как в голливудском блокбастере, превратился в неуправляемый горящий болид и на скорости врезался в отбойник. Благо обошлось без человеческих жертв, но автобан был перекрыт в обе стороны на долгое время.


До этого происшествия на пути техасских рейнджеров по сдерживанию России у восточных границ было и много других преград: слишком низкие мосты, узкие дороги и глубокие канавы, проблемы с местной полицией, но вот сражаться с отбойниками еще не приходилось.


Страшно себе представить, какой счет будет выставлен казначейству США после возможного противостояния техники Пентагона и инфраструктуры дорог Украины, куда так рвутся наши американские «партнеры».


Николай Астровский
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
178
№1
23.01.2018 06:25
Цитата, q
Несмотря на то, что американские рейнджеры чувствуют себя в Европе как дома...
Не как дома, а как хозяева с рабами!
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 09:37
  • 248
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 23.01 09:01
  • 2
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 08:53
  • 3
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 23.01 08:51
  • 47
Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
  • 23.01 08:50
  • 126
С опозданием на 10 лет
  • 23.01 08:18
  • 18
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 23.01 07:46
  • 6
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 23.01 06:59
  • 1
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
  • 23.01 06:49
  • 446
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.01 06:25
  • 1
Армия США продолжает нести потери на дорогах Европы
  • 23.01 06:19
  • 1
США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180
  • 23.01 06:05
  • 1
Путин изменил форму ответа на благодарность командира в армии
  • 23.01 03:34
  • 1
Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась модернизированными вертолетами Ка-29 и Ка-27М
  • 22.01 22:50
  • 1237
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 21:19
  • 8
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
другие обсуждаемые темы