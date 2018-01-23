Армия США продолжает нести потери на дорогах Европы



ДТП с внедорожником Humvee.

Источник: www.belvpo.com ДТП с внедорожником Humvee.Источник: www.belvpo.com

Несмотря на то, что американские рейнджеры чувствуют себя в Европе как дома, не все им тут рады. Особенно негодуют автомобилисты Германии. Похоже, ковбоям из Техаса сподручнее управлять все же лошадью, чем «железным конем».

Ну, а как по-другому можно объяснить огромное количество ДТП с участием военнослужащих и военной техники США в Европе. Денежные потери от инцидентов на дорогах являются одной из самых затратных статей расходов американцев. Эти потери сопоставимы с затратами на содержание целой танковой бригады.

Так, только за последнюю неделю на дорогах Германии были уничтожены автоцистерна с топливом и армейский внедорожник Humvee – это около 200 тыс. долларов. Особенно комично, что данные происшествия случаются из-за собственного разгильдяйства.

К примеру, в случае с американским внедорожником бравые янки, буксируя «железного коня», забыли снять того с «ручника» и отключить питание всех электрических сетей. Видимо, привыкли у себя в Техасе, что у местных средств передвижения – лошадок, этого всего то и вовсе нет. В результате произошло возгорание автомобиля от перегрева.

Американские рейнджеры естественно не растерялись и даже успели отцепить горящий автомобиль от буксировочного ТС, но тот, как в голливудском блокбастере, превратился в неуправляемый горящий болид и на скорости врезался в отбойник. Благо обошлось без человеческих жертв, но автобан был перекрыт в обе стороны на долгое время.

До этого происшествия на пути техасских рейнджеров по сдерживанию России у восточных границ было и много других преград: слишком низкие мосты, узкие дороги и глубокие канавы, проблемы с местной полицией, но вот сражаться с отбойниками еще не приходилось.

Страшно себе представить, какой счет будет выставлен казначейству США после возможного противостояния техники Пентагона и инфраструктуры дорог Украины, куда так рвутся наши американские «партнеры».

Николай Астровский