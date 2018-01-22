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МО РФ сообщило о перехвате истребителями ВКС самолетов условного противника в стратосфере

23.01.2018 ТАСС 130 0
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МиГ-31БМ
Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ (бортовой номер "56 синий") ВКС России во время перегона из Нижнего Новгорода в состав 22-го гвардейского истребительного авиационного полка (Центральная Угловая Приморского края), август 2017 года .
Источник: piligrim51 / russianplanes.net

В учениях принимали участие более десяти экипажей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиацентра Воздушно-космических сил России (ВКС) в Нижегородской области отработали перехват самолетов условного противника на больших высотах, в том числе в нижнем слое стратосферы. Об этом в понедельник сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Роль воздушного противника выполняла пара истребителей аналогичного типа. Экипажи условного противника выполняли полет на высотах от 10 до 15 км (нижние слои стратосферы начинаются на высоте 11 км - прим. ТАСС) на скоростях 1-2,5 тыс. км/ч", - говорится в сообщении.

В учениях участвовали более десяти экипажей. Все цели были условно уничтожены ракетными атаками с расстояния более 150 км, отмечают в Минобороны.

Учебные занятия проходили в рамках переучивания пилотов со всей страны на модернизированную модель истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, который оснащается современной системой управления и высокоточным вооружением и превосходит своего предшественника МиГ-31 по боевой эффективности в 2,6 раза, рассказали в ведомстве.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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