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Сирийские войска приступили к ликвидации окруженной группировки "Джебхат ан-Нусры"

23.01.2018 ТАСС 187 0
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Источник: © REUTERS/Ammar Abdullah

В Минобороны РФ уточнили, что за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на 6 км в северном направлении от аэродрома Абу-Духур, от боевиков освобождены 24 населенных пункта

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сирийские войска и ополчение приступили к ликвидации окруженной в провинции Идлиб полуторатысячной группировки боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" численностью более 1500 боевиков", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, на вооружении окруженной группировки террористов имеются танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

В министерстве уточнили, что в ходе наступательных действий за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на 6 км в северном направлении от аэродрома Абу-Духур, от боевиков освобождены 24 населенных пункта.

Армия Сирии и отряды народного ополчения завершили окружение крупной группировки "Джебхат ан-Нусры" 21 января. О том, что боевики были выбиты с аэродрома Абу-Духур, стало известно 10 января.

Военные действия против террористов "Джебхат ан-Нусры" и их союзников продолжаются более месяца на северо-западе Сирии.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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