Сирийские войска приступили к ликвидации окруженной группировки "Джебхат ан-Нусры"
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Источник: © REUTERS/Ammar Abdullah
В Минобороны РФ уточнили, что за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на 6 км в северном направлении от аэродрома Абу-Духур, от боевиков освобождены 24 населенных пункта
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сирийские войска и ополчение приступили к ликвидации окруженной в провинции Идлиб полуторатысячной группировки боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" численностью более 1500 боевиков", - сказали в ведомстве.
По данным Минобороны, на вооружении окруженной группировки террористов имеются танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.
В министерстве уточнили, что в ходе наступательных действий за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на 6 км в северном направлении от аэродрома Абу-Духур, от боевиков освобождены 24 населенных пункта.
Армия Сирии и отряды народного ополчения завершили окружение крупной группировки "Джебхат ан-Нусры" 21 января. О том, что боевики были выбиты с аэродрома Абу-Духур, стало известно 10 января.
Военные действия против террористов "Джебхат ан-Нусры" и их союзников продолжаются более месяца на северо-западе Сирии.
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22.01.2018
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