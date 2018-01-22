Инженерные войска ВВО получили новые механизированный мост и боевую машину разминирования



Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.

Источник: АО «Галичский автокрановый завод» Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

Комплект ТММ-3М2 можно использовать при ликвидации последствий паводка и обрушении мостов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Соединение инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае получило партию новой спецтехники, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Так, военные инженеры приступили к эксплуатации нового комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля "КамАЗ". Также на вооружение специалистов соединения инженерных войск округа поступила новая боевая машина разминирования БМР-3МА на базе танка", - говорится в сообщении.

Спецтехника подобного рода помогает в том числе ликвидировать последствия стихии на Дальнем Востоке, например в случае паводка. Военнослужащие активно помогали устранять последствия наводнения в Приморье в начале августа 2017 года, из-за которого, в частности, были повреждены участки Транссиба и прервано движение по магистрали. Такая инженерная техника, как тяжелые механизированные мосты, позволяет оперативно восстановить нарушенное из-за обрушения мостов сообщение до тех пор, пока не будет налажена переправа. Подобную технику приводили в готовность в конце августа 2017 года, когда стало известно о приближении нового мощного циклона и вероятности сильного наводнения.

Тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 предназначен для устройства мостовых переходов через различные преграды на путях движения войск, комплект состоит из четырех машин. Собирают и разбирают мост с помощью гидравлической лебедки. Чтобы обеспечить обзор места работ, машина оборудована камерой заднего вида.

На корпусе боевой машины разминирования БМР-3МА установлены восемь гранатометов системы постановки дымовой завесы "Туча" для стрельбы 81-миллиметровыми дымовыми гранатами. Она может работать в трех режимах: экипажный, программируемый и при дистанционном управлении. В последнем случае машиной может управлять один оператор с пульта дистанционного управления.