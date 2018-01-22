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Экипажи бомбардировщиков ЗВО отработали дальние перелеты с дозаправкой

23.01.2018 РИА Новости 100 0
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-34 и истребителей Миг-31БМ Западного военного округа (ЗВО) более 120 раз за четыре дня отработали дальние перелеты с дозаправкой в воздухе, сообщила пресс-служба округа.

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 и истребителей Миг-31БМ Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные на одном из аэродромов в Воронежской области, выполнили летно-тактические задания по дозаправке самолетов в воздухе и дальних перелетов. Дозаправки выполнялись от авиационного танкера Ил-78 ВКС России в течение восьми часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отработка задач по пополнению запасов топлива в воздухе расширяет радиус учебно-боевого применения оперативно-тактической авиации и позволяет ей действовать в районах, находящихся на значительном удалении от мест базирования.

Согласно сообщению, выполнение дозаправки в воздухе является одним из самых сложных этапов подготовки. На высоте от 4 до 8 тысяч метров при скорости свыше 500 километров в час лётчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выпущенной штангой законтактировать с заправщиком, после чего выдержать место в строю до завершения дозаправки.

К отработке дозаправки привлекалось свыше 50 летчиков, добавляется в сообщении. Всего за четверо суток экипажи выполнили свыше 120 упражнений по дозаправке как в дневное, так и ночное время суток, в одиночку и парами.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-34
Компании
Минoбороны РФ

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