В США назвали идеальное российское оружие



Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С.

Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С.Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" — идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников. Ничего подобного в США нет, сообщает американское издание National Interest.

Как отмечается в материале, во время действий российских военных в Сирии эти ЗРПК неоднократно сбивали ракеты и беспилотники. К примеру, в декабре 2017-го они поразили две ракеты, запущенные боевиками по авиабазе Хмеймим.

По мнению автора статьи, журналисты почти не обсуждают комплексы "Панцирь-С" из-за их малого радиуса действия, в отличие, к примеру, от ЗРК С-400. Он также подчеркивает, что "Панцирь" может справиться не только с ракетами и беспилотниками, но и низколетящими самолетами и вертолетами.

ЗРПК, говорится в материале, располагается на грузовике, что позволяет ему быстро и легко передвигаться. У "Панциря" две 30-миллиметровые пушки, каждая из них может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

В начале января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, погибли двое военнослужащих, самолеты не пострадали. В декабре сообщалось о другой атаке, тогда ее отразили "Панцири-С1".