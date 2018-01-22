В США назвали идеальное российское оружие
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Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" — идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников. Ничего подобного в США нет, сообщает американское издание National Interest.
Как отмечается в материале, во время действий российских военных в Сирии эти ЗРПК неоднократно сбивали ракеты и беспилотники. К примеру, в декабре 2017-го они поразили две ракеты, запущенные боевиками по авиабазе Хмеймим.
По мнению автора статьи, журналисты почти не обсуждают комплексы "Панцирь-С" из-за их малого радиуса действия, в отличие, к примеру, от ЗРК С-400. Он также подчеркивает, что "Панцирь" может справиться не только с ракетами и беспилотниками, но и низколетящими самолетами и вертолетами.
ЗРПК, говорится в материале, располагается на грузовике, что позволяет ему быстро и легко передвигаться. У "Панциря" две 30-миллиметровые пушки, каждая из них может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.
В начале января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, погибли двое военнослужащих, самолеты не пострадали. В декабре сообщалось о другой атаке, тогда ее отразили "Панцири-С1".
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22.01.2018
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