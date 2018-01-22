В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
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Совместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.
Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Постоянно циркулирующие в СМИ антироссийские информационные кампании нацелены на создание русофобской истерии в странах Восточной Европы и оправдание собственных военных приготовлений на границах Беларуси и России.
Американские вооруженные силы продолжают расширение своего присутствия в Европе, которое, за исключением некоторых политиков и общественных деятелей, никто упорно не хочет замечать и считать «мягкой» оккупацией.
Первоначально это осуществлялось в рамках инициативы Атлантическая решимость, якобы для поддержки своих союзников по блоку НАТО, после – для защиты всей Европы от «агрессии» российских войск во время и после совместного стратегического учения «Запад-2017», а в настоящее время – уже и просто так, обосновывая свои действия нарастающей имперской риторикой Кремля.
Особого накала истерия «военных экспертов», политиков и военачальников Альянса и из стран-партнеров достигла при планировании и подготовке войск Беларуси и России к проведению учения «Запад-2017».
Так, в конце ноября 2016 года, за более чем полгода до начала маневров, после опубликования данных тендера на перевозку военных грузов из РФ железнодорожным транспортом на 2017 год в Беларусь и обратно, украинские, прибалтийские и белорусские ресурсы, политики и «эксперты» раздули настоящую информационную кампанию против учения. Глава незарегистрированного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и его сторонники даже устраивали акции протеста и призывали граждан чуть ли не грудью вставать на пути российских танков.
Напомним, что в 2017 году министерство обороны России планировало отправить в Беларусь и вывезти обратно 4162 вагона (информация опубликована на сайте rostender.info в открытом доступе) с войсками и военными грузами. Эта цифра шокировала некоторых «экспертов», так как в 2015 и 2016 годах такого рода перевозки составили всего 125 и 50 вагонов соответственно.
По мнению экспертов и политиков, среди которых, к примеру, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, а также министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие, такие масштабные перемещения свидетельствовали о планах российской стороны перебросить на территорию Беларуси значительную часть личного состава недавно воссозданной 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа и развернуть там крупную воинскую группировку (в сети Интернет по этому поводу даже появился мультфильм). Она якобы может быть использована как для вторжения в Украину, так и для соединения с военной группировкой ВС РФ в Калининградской области и создания так называемого "прибалтийского котла". К слову, Сивицкий за свои русофобские прогнозы даже приглашался руководством НАТО для проведения различных симуляционных игр и был награжден.
Кроме того, многие специалисты, среди которых и руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, не имеющий никакого военного образования и опыта, утверждали, что учение на территории Беларуси означает установление полного военно-политического контроля над Минском, который пытается проводить многовекторную политику.
Еще одной страшилкой было то, что Москва использует маневры, чтобы напасть на страны НАТО. Такое предположение было опубликовано в докладе литовских спецслужб и озвучено президентом Литвы Далей Грибаускайте. После подобные высказывания звучали и из уст многих военачальников и политиков из стран-членов Североатлантического блока.
И вот на дворе 2018 год. Беларусь, ровно, как и Украина, Польша, страны Балтии, да и весь ЕС до сих пор не оккупированы и признаков этого нет. Никто и не вспоминает о своих громогласных заявлениях, никто не сказал, что он был не прав.
Более того, опубликованы данные нового тендера – уже на 2018 год, в котором фигурируют всего лишь 368 вагонов (туда и обратно). Следовательно, по не хитрым подсчетам получаем не более трех механизированных батальонов. К тому же это без учета подразделений обеспечения. Выходит, что Россия все же не имеет намерений ни кого оккупировать, а просто, вместе со своим стратегическим союзником повышает боевую готовность и способность собственных вооруженных сил, в том числе и в рамках совместных тренировок и учений.
Для общего информирования общественности и успокоения «экспертов» напомним, что в ходе недавней ротации и перебазирования 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США в Польшу и страны Балтии для транспортировки 250 единиц бронетанковой техники (танки, самоходные гаубицы, БМП), автомобильной техники и 4000 военнослужащих из немецкого города Бремерхафен были выделены более 900 вагонов. При этом не учитывается процесс перевозки сотен контейнеров с военным имуществом, который осуществлялся в другое время. И никто в этих странах не поднимает истерию по поводу предстоящей «смены местных режимов оккупационными войсками».
Так что? Неужели страхи и истерия о российской агрессии через Беларусь отменяется?
Как бы не так! По новой версии западных «партнеров», ухудшающееся экономическое положение и новый виток кризиса, после введения очередных санкций вполне способны вынудить Россию искать новых врагов. Причем, самое удивительное в том, что таковыми могут стать Беларусь и Казахстан. Оба государства давно рассматриваются РФ как вассальные, а почти все военачальники, по утверждению местных оппозиционеров, лояльны к Москве.
Однако ситуация, на самом деле, выглядит наоборот. Несмотря на то, что бюджет Беларуси 2018 года впервые предусматривает расходы на армию, которые даже выше чем на милицию – почти 600 миллионов долларов, это капля в море по сравнению с соседями. Даже эти средства в 2 раза меньше, чем в Литве, и в 20 раз меньше, чем в Польше.
Кроме того, в настоящее время осуществляется передислокация войск Альянса к границам Беларуси и России, резко возросло количество мероприятий боевой подготовки.
Более того, на днях латвийские авианаводчики провели совместные учения с американскими пилотами стратегических бомбардировщика B-52. Ранее сообщалось о том, что США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие. На аэродром Эмари (Эстония) приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США.
Господа эксперты и аналитики, уважаемые политики, почему нет колокольного набата, или вы на другой стороне? Куда делась ваша озабоченность судьбой Беларуси, которою вы столь бурно высказывали накануне и в ходе учения «Запад-2017»?
Так что все эти ваши истерики не имеют ничего общего с беспокойством о судьбе какой-либо страны или стабильности в регионе, а преследуют лишь вопросы личной выгоды. Поэтому весьма уместно будет вспомнить слова великого русского театрального режиссера, актера и педагога Константина Сергеевича Станиславского – НЕ ВЕРЮ!
Владимир Вуячич
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19.01.2018
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Лимпопо
28
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№1
22.01.2018 01:08
Цитата, q
Господа эксперты и аналитики, уважаемые политики, почему нет колокольного набата, или вы на другой стороне? Куда делась ваша озабоченность судьбой Беларуси, которою вы столь бурно высказывали накануне и в ходе учения «Запад-2017»?
Вряд ли данный ресурс читают свидомые (перечисленные в статье иксперды, аналисты и политические проститутки), чтобы ответить на данный вопрос. Я даже бы таких свидомых коллаборационистами назвал.
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