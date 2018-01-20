Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Азербайджан получил новую партию бронетранспортеров БТР-82А

22.01.2018 bmpd.livejournal.com 153 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщение министерства обороны Азербайджана, 19 января 2018 году из России в Баку была доставлена очередная партия боевой техники и боеприпасов российского производства для вооруженных сил Азербайджана. Распространенные фото- и видеоматериалы демонстрируют выгрузку с транспортного судна очередной партии бронетранспортеров БТР-82А.

Очередная партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства, доставленная в Азербайджан. Баку, 19.01.2018 (с) az.azeridefence.com

Комментарий bmpd. Речь идет о продолжении поставок Азербайджану боевой техники, вооружения и боеприпасов в раамках крупного пакета контрактов, заключенного АО "Рособоронэкспорт" в 2010-2011 годах. По имеющейся информации, всего в рамках данного пакета Азербайджану должно быть поставлено 230 бронетранспортеров БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод" ООО "Воено-промышленная компания". Их поставки были начаты в 2013 году и к настоящему времени большая часть уже поставлена. В начале 2016 года из-за проблем с оплатой с азербайджанской стороны поставки по пакету контрактов были приостановлены российской стороной, и возобновлены только в 2017 году после урегулирования соответствующих вопросов. В частности, предыдущая партия БТР-82А была доставлена в Азербайджан в апреле 2017 года.

Очередная партия бронетранспортеров БТР-82А и боеприпасов российского производства, доставленная в Азербайджан. Баку, 19.01.2018 (с) az.azeridefence.com

Видео:
20.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
АМЗ
РОЭ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 09:02
  • 10
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 22.01 08:59
  • 215
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 22.01 08:52
  • 2
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 22.01 08:42
  • 32
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 22.01 08:38
  • 102
С опозданием на 10 лет
  • 22.01 08:23
  • 1
Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт
  • 22.01 08:15
  • 4
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 22.01 07:53
  • 2
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 22.01 06:35
  • 6070
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 06:29
  • 1232
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 01:32
  • 2
Алжир считает российские танки лучшими в мире
  • 22.01 01:08
  • 1
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
  • 21.01 20:52
  • 9
Институты приземления
  • 21.01 20:19
  • 17
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 21.01 19:22
  • 19
Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В
другие обсуждаемые темы