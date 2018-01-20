Азербайджан получил новую партию бронетранспортеров БТР-82А
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Как сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщение министерства обороны Азербайджана, 19 января 2018 году из России в Баку была доставлена очередная партия боевой техники и боеприпасов российского производства для вооруженных сил Азербайджана. Распространенные фото- и видеоматериалы демонстрируют выгрузку с транспортного судна очередной партии бронетранспортеров БТР-82А.
Очередная партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства, доставленная в Азербайджан. Баку, 19.01.2018 (с) az.azeridefence.com
Комментарий bmpd. Речь идет о продолжении поставок Азербайджану боевой техники, вооружения и боеприпасов в раамках крупного пакета контрактов, заключенного АО "Рособоронэкспорт" в 2010-2011 годах. По имеющейся информации, всего в рамках данного пакета Азербайджану должно быть поставлено 230 бронетранспортеров БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод" ООО "Воено-промышленная компания". Их поставки были начаты в 2013 году и к настоящему времени большая часть уже поставлена. В начале 2016 года из-за проблем с оплатой с азербайджанской стороны поставки по пакету контрактов были приостановлены российской стороной, и возобновлены только в 2017 году после урегулирования соответствующих вопросов. В частности, предыдущая партия БТР-82А была доставлена в Азербайджан в апреле 2017 года.
Очередная партия бронетранспортеров БТР-82А и боеприпасов российского производства, доставленная в Азербайджан. Баку, 19.01.2018 (с) az.azeridefence.com
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20.01.2018
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