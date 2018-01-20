Поражение артиллерией ДНР украинских позиций
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Танк, уничтоженный в составе колонны украинской армии возле села Новокатериновка.
Источник: AP Photo / Sergei Grits
Небезынтересный видеоролик с веб-ресурса lostarmour.info , демонстрирующий снятые с беспилотных летательных аппаратов съемки поражения артиллерией ДНР украинских позиций. Уиверждается, что съемки сделаны в мае-июне 2017 года (хотя цвет растительности скорее осенний). Ролик представляет собой нарезку кадров успешных поражений, оставляя в стороне не столь удачные попадания.
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20.01.2018
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