Поражение артиллерией ДНР украинских позиций



Танк, уничтоженный в составе колонны украинской армии возле села Новокатериновка.

Источник: AP Photo / Sergei Grits Танк, уничтоженный в составе колонны украинской армии возле села Новокатериновка.Источник: AP Photo / Sergei Grits

Небезынтересный видеоролик с веб-ресурса lostarmour.info , демонстрирующий снятые с беспилотных летательных аппаратов съемки поражения артиллерией ДНР украинских позиций. Уиверждается, что съемки сделаны в мае-июне 2017 года (хотя цвет растительности скорее осенний). Ролик представляет собой нарезку кадров успешных поражений, оставляя в стороне не столь удачные попадания.