Вьетнам построил два сторожевых катера проекта Damen Stan Patrol 4207

Как сообщил вьетнамский веб-ресурс www.qdnd.vn , 18 января 2018 года в Дананге на cудостроительном предприятии Song Thu Corporation Главного управления оборонной промышленности министерства обороны Социалистической Республики Вьетнам состоялась церемония спуска на воду двух первых завершенных там постройкой для пограничной охраны Вьетнама (отдельная служба от береговой охраны Вьетнама) больших 43-метровых сторожевых катеров популярного на мировом рынке проекта Damen Stan Patrol 4207 по лицензии международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipyards Group.

Два больших сторожевых катера проекта Damen Stan Patrol 4207, построенных на вьетнамском судостроительном предприятии Song Thu Corporation для пограничной охраны Вьетнама, перед спуском на воду. Дананг, 18.01.2018 (с) Song Thu Corporation

Следует отметить, что береговая охрана Вьетнама эксплуатирует три близких по типу катера проекта Damen Stan 4100 в поисково-спасательном варианте (SAR-411, SAR-412, SAR-413).

Группа Damen очень активна во Вьетнаме, имея в этой стране несколько совместных предприятий, на которых ведется постройка различных гражданских судов и военных кораблей и катеров (последних на экспорт - например и например). Верфь Damen Song Cam Shipyard в Хайфоне построила также для береговой охраны Вьетнама четыре больших 90-метровых патрульных корабля проекта Damen OPV 9014 (CSB-8001, CSB-8002, CSB-8004, CSB-8005, еще пять таких единиц заказаны).

В свою очередь, верфь Song Thu Corporation в Дананге также ведет строительство кораблей и судов по лицензиям и при содействии Damen для гражданских заказачиколв и для береговой охраны и ВМС Вьетнама. К настоящему времени верфь сдала береговой охране Вьетнама пять спасательных буксиров проекта Damen Salvage Tus 6412910 (CSB-9001, CSB-9002, CSB-9003, CSB-9004, CSB-9005), а для ВМС Вьетнама - гидрографическое судно Tr?n ??i Ngh?a проекта Damen Survey Vessel 6613.

В 2013 году группа Damen достигла соглашения о постройке для ВМС Вьетнама двух корветов проекта SIGMA 9814. Строительство одного корабля должно было вестись на предприятии Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) в голландском Флиссингене, а второй корвет должен был быть собран во Вьетнаме на одном из предприятий Damen. Однако в итоге данная программа не получила развития и впоследствии была аннулирована вьетнамской стороной.

Один из больших сторожевых катеров проекта Damen Stan Patrol 4207, построенных на вьетнамском судостроительном предприятии Song Thu Corporation для пограничной охраны Вьетнама, перед спуском на воду. Дананг, 18.01.2018 (с) Song Thu Corporation