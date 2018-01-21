Французский флот планирует заменить вертолеты Alouette III арендованными гражданскими машинами

Как пишет Michel Cabirol в материале "En attendant le H160, l'armée va louer des Dauphin pour remplacer ses antiques Alouette", опубликованном изданием La Tribune, находящиеся в боевом составе ВВС и ВМС Франции с 1960-х гг. вертолеты Aerospatiale SA.316В Alouette III будут вскоре выведены из эксплуатации. В ожидании поставок вертолетов Airbus Helicopters H160 вертолеты Alouette III будут замены вертолетами Airbus Helicopters AS365 Dauphin, взятыми в аренду у частного перевозчика.

Вертолет Aerospatiale SA.316В Alouette III на фоне французского атомного авианосца R91 Charles de Gaulle (c) министерство обороны Франции

Последние из эксплуатируемых в мире вертолетов Alouette III все еще находятся на вооружении ВМС Франции и входят в состав крыла авианосца Charles de Gaulle. Вооруженные силы получат свои первые вертолеты Н160 по программе HIL (Hélicoptères interarmées légers) не ранее 2028 года. Нельзя быть уверенным, что Alouette, разработанный в 1962 году не будет стоять на вооружении к этому времени.

Бывший министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан принял решение, что первые вертолеты по программе HIL должны быть получены в 2024 году вместо 2028 года. Об этом он сообщил в 2013 году. Новая программа вооружения на период с 2019 по 2025 гг. предусматривает поставки вертолетов H160 для трех видов вооруженных сил, начиная с 2028 года. Заказ запланирован на 2022-2023 гг. H160 должен заменить вертолеты Alouette III, Dauphin и Panther, стоящие на вооружении флота.

Для вооруженных сил, но в первую очередь для ВМС, стоимость эксплуатации вертолетов Alouette III становилась все более накладной из-за их почтенного возраста (18,54 млн евро в 2016 году на парк и 20 вертолетов при их исправности на уровне 33,9%). В 2010 году стоимость часа эксплуатации Alouette III составляла 5000 евро, а вскоре повысилась до 13000 евро. По состоянию на 31 декабря 2016 года средний возраст парка Alouette III составил 42,3 года.

По словам адмирала Кристофа Празюка, на Alouette III летал еще Фантомас в исполнении Жана Маре, но они все ее стоят на вооружении флота. Несколько месяцев назад он предложил быстрее списать Alouette III, а вместо них взять вертолеты в аренду. По его мнению, такая операция будет менее дорогой и менее сложной, так как компании нефтегазового сектора расстались с большим числом вертолетов, и на этом рынке формировалось избыточное предложение. Источники издания в вооруженных силах подтвердили, что такой подход выходит намного дешевле обслуживания устаревших Alouette III.