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Россия готова делиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками

22.01.2018 РИА Новости 225 0
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Сергей Шойгу и Мин Аунг Хлайн
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн во время церемонии официальной встречи. 20 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 20 янв - РИА Новости. Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, которые используют для террористических атак боевики в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В Сирии появился новый вид террористической угрозы - беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами", - сказал Шойгу в субботу в ходе встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Шойгу обратил внимание, что террористические атаки с помощью дронов могут сегодня совершаться не только в Сирии.

"Это очень серьёзные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы", - отметил министр обороны.

Проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна для Мьянмы. В свою очередь Хлайн проинформировал Шойгу, что делегация из Мьянмы будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве в этом году, а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018.
20.01.2018
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