Танки подкачали. Военные инженеры показали надувные макеты боевой техники
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Военнослужащие 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка развертывают средство маскировки войск в Московской области.
Источник: © РИА Новости / Александр Мельников
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Андрей Коц. Беспилотник закладывает крутой вираж и проходит вдоль оборонительных рубежей. Мощная оптика фиксирует линии траншей, танки в капонирах, командно-штабные машины, позицию ПВО. Подтвердив данные спутниковой разведки, дрон ложится на обратный курс. Не проходит и часа, как укрепрайон накрывает волна мощных разрывов. Но высокоточные ракеты (стоимостью более миллиона долларов каждая) бьют "в молоко". Оператор беспилотника купился на ловкий обман и навел авиацию на ложную позицию. В результате налета ни одна единица бронетехники не пострадала. А "уничтоженные" танки, бронетранспортеры и ЗРК оказались недорогими, но очень правдоподобными резиновыми макетами. О том, как российская армия "надувает" своих вероятных противников, - в материале РИА Новости.
Надуть за три минуты
В воскресенье, 21 января, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Инженерных войск. В минувший четверг руководство Минобороны пригласило корреспондентов федеральных СМИ на полигон 45-го Отдельного инженерно-маскировочного полка (ОИМП) - молодой части, сформированной в Подмосковье в июне 2017-го. Бойцы в белых маскхалатах наглядно показали, что организовать в чистом поле "обманку", изображающую танковый взвод или аэродром, можно меньше чем за час.
|Учения инженерно-маскировочного полка в Московской области.
|Источник: РИА Новости / Александр Мельников
Плотно свернутые макеты неузнаваемой пока техники доставляют на полигон на армейских грузовиках. Отделение бойцов растягивает широкое полотно на расчищенном от снега пятачке. К макету присоединяют насос-компрессор, который, тарахтя дизелем, быстро нагоняет в резиновую серо-зеленую "кляксу" воздух. Проходит несколько минут - и макет начинает обретать форму. Проявляются крылья, подвесные топливные баки, воздухозаборники, фонарь кабины. Спустя полчаса посреди заснеженного подмосковного поля уже возвышается грозный перехватчик МиГ-31. Следом на полигоне появляются танки Т-80 (время надувания - три минуты) и зенитно-ракетная система С-300 (15 минут). С 100 метров человеческий глаз уже с трудом может отличить макеты от настоящей боевой техники.
|Военнослужащие 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка развертывают средство маскировки войск в Московской области
РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180121/1512965981.html.
|Источник: РИА Новости / Александр Мельников
Обвести вокруг пальца спутники, беспилотники и современные наблюдательные комплексы тоже несложно: у каждого макета устанавливают специальный нагревательный прибор. Разведчик, изучающий эти позиции через тепловизор, останется в полной уверенности, что наблюдает за танками с хорошо прогретыми движками. Кроме того, покрытие макетов способно отражать волны вражеских радиолокаторов - совсем как настоящая бронированная техника.
|Учения инженерно-маскировочного полка в Московской области.
|Источник: РИА Новости / Александр Мельников
Война - это путь обмана, как утверждал легендарный китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы. И бойцы 45-го ОИМП прекрасно знают, как ввести в заблуждение даже самого зоркого противника. Каждый резиновый танк "загоняется" в полноценный капонир, а сами военные инженеры, завершив работы, словно призраки, исчезают в заснеженном поле. Ложная позиция готова вызвать огонь неприятеля на себя.
Асимметричный ответ
Каждая новость о закупке Минобороны надувных макетов боевой техники неизменно вызывает в соцсетях смех и злорадство многочисленных критиканов, далеких от военного дела. Из серии "на настоящие танки денег нет, вот военные и закупают резиновые". Между тем опыт недавних войн и вооруженных конфликтов доказал высокую эффективность этого хоть и забавного на первый взгляд, но все-таки оружия. Во время военной операции, которую страны НАТО провели против Югославии в 1999 году, авиация Североатлантического альянса за четыре месяца смогла уничтожить на территории Косово лишь 20 сербских танков, столько же самоходок и 18 БМП. Остальные сотни "уничтоженных" единиц бронетехники, которые американские пилоты поначалу записали себе в актив, оказались надувными макетами. Сербская армия сохранила значительную часть своих сил. Это стало одной из причин, почему страны НАТО так и не решились на проведение наземной операции в Косово.
Минобороны России стало массово закупать надувные макеты боевой техники с середины 2000-х. Номенклатура резиновых "обманок" крайне широка: танки Т-72 и Т-80, перехватчики МиГ-31, фронтовые истребители МиГ-29, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитно-ракетные комплексы С-300 (не только пусковые установки, но и РЛС, транспортно-заряжающие машины, метеостанции и другие системы, входящие в их состав), командно-штабные машины, солдатские палатки и прочее. Средний вес одной единицы резиновой техники - 30 килограммов. Муляж сделан из водонепроницаемой ткани и в свернутом виде весьма компактен.
|Надувные макеты военной техники появятся на вооружении российской армии.
|Источник: НПП "Русбал"
Выдать объект за полноценную машину позволяет и смена положения макета из походного в боевое. Например, у танка поворачивается башня и открываются люки. Многие макеты выполнены по модульному принципу. На одном из танков, к примеру, можно надуть топливный бак, а на другом нет. Это помогает избежать шаблонности - "надувная" бронетехника, как и настоящая, выглядит по-разному, что может еще больше запутать стороннего наблюдателя.
О том, сколько всего в войсках имеется "надувных танков" и где они развернуты, информации в открытых источниках, конечно же, нет. Но известно, что в России они производятся массово. В частности, ряд СМИ сообщал, что в 2017 году производство пневмомакетов в стране удвоилось. Не менее 30% из них отправились в другие страны по экспортным договорам. Как прогнозируют эксперты, в дальнейшем спрос на резиновые макеты будет только расти. Эти недорогие и простые в производстве виды "вооружений" являются эффективным асимметричным ответом, способным обмануть даже самую высокотехнологичную армию.
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21.01.2018
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