Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Танки подкачали. Военные инженеры показали надувные макеты боевой техники

22.01.2018 РИА Новости 248 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка
Военнослужащие 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка развертывают средство маскировки войск в Московской области.
Источник: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Андрей Коц. Беспилотник закладывает крутой вираж и проходит вдоль оборонительных рубежей. Мощная оптика фиксирует линии траншей, танки в капонирах, командно-штабные машины, позицию ПВО. Подтвердив данные спутниковой разведки, дрон ложится на обратный курс. Не проходит и часа, как укрепрайон накрывает волна мощных разрывов. Но высокоточные ракеты (стоимостью более миллиона долларов каждая) бьют "в молоко". Оператор беспилотника купился на ловкий обман и навел авиацию на ложную позицию. В результате налета ни одна единица бронетехники не пострадала. А "уничтоженные" танки, бронетранспортеры и ЗРК оказались недорогими, но очень правдоподобными резиновыми макетами. О том, как российская армия "надувает" своих вероятных противников, - в материале РИА Новости.

Надуть за три минуты

В воскресенье, 21 января, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Инженерных войск. В минувший четверг руководство Минобороны пригласило корреспондентов федеральных СМИ на полигон 45-го Отдельного инженерно-маскировочного полка (ОИМП) - молодой части, сформированной в Подмосковье в июне 2017-го. Бойцы в белых маскхалатах наглядно показали, что организовать в чистом поле "обманку", изображающую танковый взвод или аэродром, можно меньше чем за час.


Учения инженерно-маскировочного полка в Московской области.
Источник: РИА Новости / Александр Мельников

Плотно свернутые макеты неузнаваемой пока техники доставляют на полигон на армейских грузовиках. Отделение бойцов растягивает широкое полотно на расчищенном от снега пятачке. К макету присоединяют насос-компрессор, который, тарахтя дизелем, быстро нагоняет в резиновую серо-зеленую "кляксу" воздух. Проходит несколько минут - и макет начинает обретать форму. Проявляются крылья, подвесные топливные баки, воздухозаборники, фонарь кабины. Спустя полчаса посреди заснеженного подмосковного поля уже возвышается грозный перехватчик МиГ-31. Следом на полигоне появляются танки Т-80 (время надувания - три минуты) и зенитно-ракетная система С-300 (15 минут). С 100 метров человеческий глаз уже с трудом может отличить макеты от настоящей боевой техники.


Военнослужащие 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка развертывают средство маскировки войск в Московской области



РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180121/1512965981.html.

Источник: РИА Новости / Александр Мельников

Обвести вокруг пальца спутники, беспилотники и современные наблюдательные комплексы тоже несложно: у каждого макета устанавливают специальный нагревательный прибор. Разведчик, изучающий эти позиции через тепловизор, останется в полной уверенности, что наблюдает за танками с хорошо прогретыми движками. Кроме того, покрытие макетов способно отражать волны вражеских радиолокаторов - совсем как настоящая бронированная техника.


Учения инженерно-маскировочного полка в Московской области.
Источник: РИА Новости / Александр Мельников

Война - это путь обмана, как утверждал легендарный китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы. И бойцы 45-го ОИМП прекрасно знают, как ввести в заблуждение даже самого зоркого противника. Каждый резиновый танк "загоняется" в полноценный капонир, а сами военные инженеры, завершив работы, словно призраки, исчезают в заснеженном поле. Ложная позиция готова вызвать огонь неприятеля на себя.

Асимметричный ответ

Каждая новость о закупке Минобороны надувных макетов боевой техники неизменно вызывает в соцсетях смех и злорадство многочисленных критиканов, далеких от военного дела. Из серии "на настоящие танки денег нет, вот военные и закупают резиновые". Между тем опыт недавних войн и вооруженных конфликтов доказал высокую эффективность этого хоть и забавного на первый взгляд, но все-таки оружия. Во время военной операции, которую страны НАТО провели против Югославии в 1999 году, авиация Североатлантического альянса за четыре месяца смогла уничтожить на территории Косово лишь 20 сербских танков, столько же самоходок и 18 БМП. Остальные сотни "уничтоженных" единиц бронетехники, которые американские пилоты поначалу записали себе в актив, оказались надувными макетами. Сербская армия сохранила значительную часть своих сил. Это стало одной из причин, почему страны НАТО так и не решились на проведение наземной операции в Косово.

Минобороны России стало массово закупать надувные макеты боевой техники с середины 2000-х. Номенклатура резиновых "обманок" крайне широка: танки Т-72 и Т-80, перехватчики МиГ-31, фронтовые истребители МиГ-29, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитно-ракетные комплексы С-300 (не только пусковые установки, но и РЛС, транспортно-заряжающие машины, метеостанции и другие системы, входящие в их состав), командно-штабные машины, солдатские палатки и прочее. Средний вес одной единицы резиновой техники - 30 килограммов. Муляж сделан из водонепроницаемой ткани и в свернутом виде весьма компактен.


Надувные макеты военной техники появятся на вооружении российской армии.
Источник: НПП "Русбал"

Выдать объект за полноценную машину позволяет и смена положения макета из походного в боевое. Например, у танка поворачивается башня и открываются люки. Многие макеты выполнены по модульному принципу. На одном из танков, к примеру, можно надуть топливный бак, а на другом нет. Это помогает избежать шаблонности - "надувная" бронетехника, как и настоящая, выглядит по-разному, что может еще больше запутать стороннего наблюдателя.

О том, сколько всего в войсках имеется "надувных танков" и где они развернуты, информации в открытых источниках, конечно же, нет. Но известно, что в России они производятся массово. В частности, ряд СМИ сообщал, что в 2017 году производство пневмомакетов в стране удвоилось. Не менее 30% из них отправились в другие страны по экспортным договорам. Как прогнозируют эксперты, в дальнейшем спрос на резиновые макеты будет только расти. Эти недорогие и простые в производстве виды "вооружений" являются эффективным асимметричным ответом, способным обмануть даже самую высокотехнологичную армию.
21.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сербия
США
Югославия
Продукция
Искандер
МиГ-29
МиГ-31
С-300
Т-72
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
РУСБАЛ НПП
Проекты
NATO
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 09:02
  • 10
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 22.01 08:59
  • 215
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 22.01 08:52
  • 2
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 22.01 08:42
  • 32
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 22.01 08:38
  • 102
С опозданием на 10 лет
  • 22.01 08:23
  • 1
Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт
  • 22.01 08:15
  • 4
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 22.01 07:53
  • 2
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 22.01 06:35
  • 6070
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 06:29
  • 1232
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 01:32
  • 2
Алжир считает российские танки лучшими в мире
  • 22.01 01:08
  • 1
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
  • 21.01 20:52
  • 9
Институты приземления
  • 21.01 20:19
  • 17
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 21.01 19:22
  • 19
Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В
другие обсуждаемые темы