Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Ленобласти экипажи Ан-26 отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп

22.01.2018 РИА Новости 155 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет Ан-26. Архивное фото
Самолет Ан-26. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экипажи транспортных самолетов Ан-26 авиаполка Западного военного округа (ЗВО), расположенного в Ленинградской области, отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Экипажи самолетов Ан-26 выполнят боевое бомбометание на точность по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника несколькими способами (с кабрирования, пикирования). Отработка задач практического бомбометания экипажами эскадрильи транспортно-десантных самолетов Ан-26 смешанного транспортного авиаполка ЗВО будет проходит в течение нескольких дней в дневное и ночное время", - сказал он.

Мугинов отметил, что поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т. Это является одной из сложнейших учебно-боевых задач курса боевой подготовки экипажей военно-транспортной авиации.

Как сообщил полковник, Ан-26 в случае необходимости боевого применения может выполнять задачи легкого бомбардировщика. Для этого авиатехники крепят на крыльевых пилонах самолета специальные балочные держатели и подвешивают авиабомбы ОФАБ-100 или П-50Т. В кабине Ан-26 устанавливается прицельное устройство.
21.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 09:02
  • 10
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 22.01 08:59
  • 215
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 22.01 08:52
  • 2
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 22.01 08:42
  • 32
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 22.01 08:38
  • 102
С опозданием на 10 лет
  • 22.01 08:23
  • 1
Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт
  • 22.01 08:15
  • 4
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 22.01 07:53
  • 2
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 22.01 06:35
  • 6070
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 06:29
  • 1232
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 01:32
  • 2
Алжир считает российские танки лучшими в мире
  • 22.01 01:08
  • 1
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
  • 21.01 20:52
  • 9
Институты приземления
  • 21.01 20:19
  • 17
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 21.01 19:22
  • 19
Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В
другие обсуждаемые темы