В Ленобласти экипажи Ан-26 отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп
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Самолет Ан-26. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экипажи транспортных самолетов Ан-26 авиаполка Западного военного округа (ЗВО), расположенного в Ленинградской области, отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Экипажи самолетов Ан-26 выполнят боевое бомбометание на точность по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника несколькими способами (с кабрирования, пикирования). Отработка задач практического бомбометания экипажами эскадрильи транспортно-десантных самолетов Ан-26 смешанного транспортного авиаполка ЗВО будет проходит в течение нескольких дней в дневное и ночное время", - сказал он.
Мугинов отметил, что поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т. Это является одной из сложнейших учебно-боевых задач курса боевой подготовки экипажей военно-транспортной авиации.
Как сообщил полковник, Ан-26 в случае необходимости боевого применения может выполнять задачи легкого бомбардировщика. Для этого авиатехники крепят на крыльевых пилонах самолета специальные балочные держатели и подвешивают авиабомбы ОФАБ-100 или П-50Т. В кабине Ан-26 устанавливается прицельное устройство.
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21.01.2018
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