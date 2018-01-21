В Ленобласти экипажи Ан-26 отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп



Самолет Ан-26. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Самолет Ан-26. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экипажи транспортных самолетов Ан-26 авиаполка Западного военного округа (ЗВО), расположенного в Ленинградской области, отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Экипажи самолетов Ан-26 выполнят боевое бомбометание на точность по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника несколькими способами (с кабрирования, пикирования). Отработка задач практического бомбометания экипажами эскадрильи транспортно-десантных самолетов Ан-26 смешанного транспортного авиаполка ЗВО будет проходит в течение нескольких дней в дневное и ночное время", - сказал он.

Мугинов отметил, что поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т. Это является одной из сложнейших учебно-боевых задач курса боевой подготовки экипажей военно-транспортной авиации.

Как сообщил полковник, Ан-26 в случае необходимости боевого применения может выполнять задачи легкого бомбардировщика. Для этого авиатехники крепят на крыльевых пилонах самолета специальные балочные держатели и подвешивают авиабомбы ОФАБ-100 или П-50Т. В кабине Ан-26 устанавливается прицельное устройство.