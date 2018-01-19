США могут лишиться нового бомбардировщика
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Первое изображение перспективного американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21, создаваемого по программе ВВС США Long-Range Strike Bombers (LRS-B), продемонстрированное на конференции Air Force Association's Air Warfare Symposium. Орландо, 26.02.2016.
Источник: ВВС США (via Reuters)
На проектирование и научно-исследовательские работы нужны деньги, которых в бюджете ВВС просто нет.
Комиссия Конгресса США по вопросам военно-промышленного комплекса продолжает проверять правильность расхода средств, выделяемых на крупные проекты. Выяснилось, что для разработки нового стелс-бомбардировщика В-21 в бюджете просто не останется денег.
Сообщается, что выигравшая тендер в 2015 году компания Northrop Grumman отказалась проводить НИР и ОКР за собственный счет. Потребность в новых бомбардировщиках, которые должны заменить самолеты В-2 (ценой по $2 млрд за единицу), оценивается в 100 машин.
Эксперты отмечают, что примерно такое же количество самолетов военные закладывали при проектировании бомбардировщика В-2, однако стоимость малозаметного самолета возросла сначала в пять, а затем и в десять раз, составив $2 млрд за один самолет без учета обслуживания и эксплуатации.
Американские эксперты считают, что ради создания самолета в рамках программы LRS-B американским военным придется пожертвовать другими крупными проектами, а также сократить значительную часть личного состава.
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19.01.2018
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