Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США могут лишиться нового бомбардировщика

22.01.2018 Life.ru 128 0
0
Понравилась новость?
 0
Изображение бомбардировщика B-21
Первое изображение перспективного американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21, создаваемого по программе ВВС США Long-Range Strike Bombers (LRS-B), продемонстрированное на конференции Air Force Association's Air Warfare Symposium. Орландо, 26.02.2016.
Источник: ВВС США (via Reuters)

На проектирование и научно-исследовательские работы нужны деньги, которых в бюджете ВВС просто нет.

Комиссия Конгресса США по вопросам военно-промышленного комплекса продолжает проверять правильность расхода средств, выделяемых на крупные проекты. Выяснилось, что для разработки нового стелс-бомбардировщика В-21 в бюджете просто не останется денег.

Сообщается, что выигравшая тендер в 2015 году компания Northrop Grumman отказалась проводить НИР и ОКР за собственный счет. Потребность в новых бомбардировщиках, которые должны заменить самолеты В-2 (ценой по $2 млрд за единицу), оценивается в 100 машин.

Эксперты отмечают, что примерно такое же количество самолетов военные закладывали при проектировании бомбардировщика В-2, однако стоимость малозаметного самолета возросла сначала в пять, а затем и в десять раз, составив $2 млрд за один самолет без учета обслуживания и эксплуатации.

Американские эксперты считают, что ради создания самолета в рамках программы LRS-B американским военным придется пожертвовать другими крупными проектами, а также сократить значительную часть личного состава.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Life.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
LRS-B
Компании
Northrop Grumman

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 09:15
  • 103
С опозданием на 10 лет
  • 22.01 09:14
  • 216
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 22.01 09:14
  • 14
Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
  • 22.01 09:02
  • 10
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 22.01 08:52
  • 2
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 22.01 08:42
  • 32
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 22.01 08:23
  • 1
Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт
  • 22.01 08:15
  • 4
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 22.01 07:53
  • 2
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 22.01 06:35
  • 6070
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 06:29
  • 1232
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 01:32
  • 2
Алжир считает российские танки лучшими в мире
  • 22.01 01:08
  • 1
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
  • 21.01 20:52
  • 9
Институты приземления
  • 21.01 20:19
  • 17
В США предрекли крах "Роскосмоса"
другие обсуждаемые темы