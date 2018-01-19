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"Гражданские самолеты Сухого" опровергли "каннибализацию" SSJ100 в Мексике

22.01.2018 Газета.ru 194 0
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Sukhoi Superjet
Сборка самолетов Sukhoi Superjet.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости

"Гражданские самолеты Сухого" ( ГСС) продолжают работу по автоматизации системы складского учета запасных частей и ее интеграцию с порталом послепродажной поддержки эксплуатантов самолетов SSJ100, заверили "Газету.Ru" в пресс-службе холдинга.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что мексиканская Interjet намерена направить четыре самолета SSJ100 на запасные части для других лайнеров такого типа из своего парка. Такой процесс в отрасли называют "канибализацией".

Позже в Interjet опровергли эту информацию, заверив, что техническое обслуживание самолетов не отразилось на деятельности перевозчика.

Как сообщили в ГСС, запчасти поставляются Interjet в рамках контрактных обязательств. Чтобы сократить время пребывания SSJ100 на ремонте, у ГСС уже сейчас есть возможность отслеживать наличие на складе требуемых запчастей, отметили в компании.

Там отметили, что в дальнейшем возможности системы будут значительно расширены, что позволит обеспечить необходимый уровень оперативности и удобства эксплуатантов, кроме того, ГСС рассматривает возможность оптимизации сети распределения запчастей, также работает круглосуточный центр поддержки заказчиков.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
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Страны
Мексика
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС

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