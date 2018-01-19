"Гражданские самолеты Сухого" опровергли "каннибализацию" SSJ100 в Мексике
|
|
Сборка самолетов Sukhoi Superjet.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости
"Гражданские самолеты Сухого" ( ГСС) продолжают работу по автоматизации системы складского учета запасных частей и ее интеграцию с порталом послепродажной поддержки эксплуатантов самолетов SSJ100, заверили "Газету.Ru" в пресс-службе холдинга.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что мексиканская Interjet намерена направить четыре самолета SSJ100 на запасные части для других лайнеров такого типа из своего парка. Такой процесс в отрасли называют "канибализацией".
Позже в Interjet опровергли эту информацию, заверив, что техническое обслуживание самолетов не отразилось на деятельности перевозчика.
Как сообщили в ГСС, запчасти поставляются Interjet в рамках контрактных обязательств. Чтобы сократить время пребывания SSJ100 на ремонте, у ГСС уже сейчас есть возможность отслеживать наличие на складе требуемых запчастей, отметили в компании.
Там отметили, что в дальнейшем возможности системы будут значительно расширены, что позволит обеспечить необходимый уровень оперативности и удобства эксплуатантов, кроме того, ГСС рассматривает возможность оптимизации сети распределения запчастей, также работает круглосуточный центр поддержки заказчиков.
|
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2018 Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100
09.01.2018 2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100
25.12.2017 Первый испытательный полет самолета SSJ100 с cаблевидными законцовками крыла
19.12.2017 Вице-президент по маркетингу "Иркута" Будаев занял аналогичную должность в ГСС
08.12.2017 ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
15.11.2017 "Суперджеты" сообщат 16 тыс. параметров
15.11.2017 Короче. "Суперджет"
07.11.2017 Построен 150-й самолет Sukhoi Superjet 100